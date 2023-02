Prossimi al divorzio? Urla e liti, intervengono le forze dell’ordine | La casa reale inglese trema

Tempi duri per la casa reale inglese: sembra che dopo la morte della regina Elisabetta stia andando tutto a rotoli e le cose continuino a peggiorare. Le ultime indiscrezioni parlano di un divorzio imminente, quasi confermato ormai, di una delle coppie più famose del Regno Unito.

La casa reale inglese si sta preparando a un’altra tempesta: sembra che nell’aria ci sia un divorzio e questa volta le conferme stanno arrivando da più fonti. Re Carlo non deve solo pensare al suo regno, ma anche alle voci che tormentano la sua famiglia. Dopo l’uscita di Spare, l’autobiografia del principe Harry, le tensioni sono arrivate ai massimi livelli.

Tensioni che, a quanto pare, stanno mettendo a dura prova un matrimonio che sembrava indistruttibile. I sudditi stanno apprendendo la notizia proprio in questi giorni e sono disperati: una delle coppie ormai storiche dei reali si sta dicendo addio per sempre.

Divorzio nella casa reale inglese

Che i rapporti tra Harry e William fossero peggiorati era chiaro, ma dopo l’uscita di Spare potrebbero finire per sempre. La casa reale inglese non ha rilasciato commenti sulla scelta del principe, come impongono le regole di corte, ma di certo il gesto di Harry di spiattellare i segreti famigliari a tutto il mondo ha definitivamente eroso i rapporti, sia col fratello che col padre.

Nel suo libro il principe, che si autodefinisce una “ruota di scorta”, attacca suo padre, suo fratello, la moglie Kate Middleton e la nuova regina Camilla. Ognuno di loro, dice, ha avuto un ruolo particolare nel suo allontanamento dalla famiglia.

Il secondogenito di Diana ha sempre mal sopportato le imposizioni dei reali, e questa sofferenza si è acuita dopo che ha conosciuto e sposato Meghan Markle: l’attrice di Suits avrebbe dato il “colpo di grazia” a una decisione che Harry stava già maturando da un po’.

Di recente i due hanno presentato anche la docuserie che li vede protagonisti su Netflix. La loro sembrava una coppia molto unita contro le avversità, ma sembra che siano giunti al capolinea: voci sempre più insistenti parlano di divorzio.

Secondo le stesse voci le cose tra i due non vanno bene già da un po’ e sarebbero ormai arrivati al limite; da qui la scelta di separarsi. Sembra inoltre che la coppia stia litigando sempre più spesso, tanto che, durante uno degli ultimi litigi, sarebbe dovuta intervenire la polizia.

I vicini di casa parlano di urla e liti spaventose ogni giorno che li hanno portati a chiamare le forze dell’ordine. Sembra davvero che la rottura tra i duchi di Sussex sia realtà e ben presto la notizia raggiungerà ogni angolo del mondo.