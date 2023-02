Francesco Facchinetti “Sei ciccione!” | Attacco violentissimo e lo sfogo sui social

Francesco Facchinetti si è presentato al programma Boomerissima di Alessia Marcuzzi con il viso gonfissimo. Tutti hanno notato il viso sfigurato e dopo giorni di silenzio ha deciso di fornire una spiegazione ai fan.

“Sono invecchiato e ingrassato”

Ospite a Boomerissima, il programma della ex compagna Alessia Marcuzzi, Francesco Facchinetti si è presentato con il viso molto gonfio. Un dettaglio che non è certo passato inosservato agli occhi dei telespettatori, che hanno commentato le sue condizioni fisiche sui social.

Alcuni si sono preoccupati, altri, invece, l’hanno attaccato duramente. Molti i commenti di disprezzo in cui scrivono che è “Irriconoscibile”, tanto che si è arrivati a definire quell’atteggiamento nei confronti di Facchinetti un vero e proprio body shaming.

È imperdonabile che ancora sui social accadano questo genere di episodi, eppure Facchinetti ne è stato vittima. Il dj e manager, però, non ha perso tempo e quando ha trovato il coraggio ha spiegato cosa gli è successo sulle sue storie di Instagram.

“Sono brutto e ingrassato e invecchiato”, questa la didascalia che accompagna il discorso di Facchinetti, che continua:

“Sto ridendo tantissimo perché ieri è andata in onda la prima puntata di Boomerissima e c’ero anche io come ospite: ero malatissimo e avevo preso tre Tachipirine 1000 e quindi ero gonfissimo. Poi avevo un giubbotto gigantesco…”

Effettivamente Francesco era molto più gonfio del solito, ma solo in viso.

“Sono andato in onda e un po’ di persone mi hanno scritto: ‘Ma che caz*o ti è successo? – continua – Cosa hai mangiato? Sei ciccione! Dovresti fare il botox! Sei invecchiato male!’.

A parte che a me di quello che scrivono gli altri non me ne frega un caz*o di niente, però mi fa molto ridere perché sto leggendo degli articoli che parlano di me vittima di body shaming. Ma dico, ce la fate?”.

Insomma, Facchinetti non si identifica come una vittima di body shaming nonostante le numerose critiche che tutt’ora piovo sui social. Non termina qui il discorso e, mostrando alcuni articoli di cui si parla sul web, commenta: “Ero malato, avevo 40 di febbre!”.

“La mia faccia è questa qua, quando non sono malato e gonfio”, precisa ancora Francesco Facchinetti.

La risposta sui social

Poi, sempre col ridendo, conclude: “A parte che non me ne frega un caz*o, potete scrivere anche che ho la faccia da ranocchia in salamoia, ma…a belli, ho 42 anni e li porto da Dio!”.

Insomma, il dj grazie alla sua solita ironia ha messo a tacere tutte le voci su di lui e ha spiegato personalmente cosa gli era successo quella sera.