Facchinetti denuncia sua moglie: “Mi obbliga” | Decisione drastica

Brutto periodo per Facchinetti, che denuncia la moglie per alcuni comportamenti scorretti nei suoi confronti.

Francesco Facchinetti non ci sta più e denuncia sua moglie. Lo ha annunciato sui social con una storia in cui attacca Wilma Helena Faissol e alcuni suoi comportamenti che lo infastidiscono ogni giorno, rendendogli la vita difficile. I fan si sono subito preoccupati di fronte a questa decisione.

Noto sia in televisione che sui social, Francesco è figlio del tastierista e cantante dei Pooh, Roby Facchinetti. Figlio d’arte, inizialmente aveva deciso di seguire le orme del padre, ma poi ha cambiato strada quando ha visto che la musica non gli aveva regalato i risultati sperati.

Oggi Francesco è un conduttore, imprenditore e disc jockey ed è molto attivo in televisione. Fa parte del cast de Il cantante mascherato, condotto da Milly Carlucci, dove lui e altri tre VIP devono indovinare quale personaggio famoso si nasconde sotto il costume, soltanto tramite alcuni indizi criptici e la cover di alcune canzoni.

La carriera di Facchinetti

Il conduttore ha iniziato la sua carriera quando aveva 20 anni, pubblicando il suo primo singolo, il tormentone La canzone del capitano che divenne un successo anche oltre i confini nazionali. La sua carriera musicale si arresta qui, ma continua quella televisiva: Facchinetti partecipa a L’isola dei famosi e a Striscia la notizia come conduttore. Nel 2015 è stato anche coach, insieme a suo padre, a The Voice of Italy.

Riguardo la sua vita sentimentale, sappiamo bene che per anni ha avuto una relazione con la conduttrice Alessia Marcuzzi. Con lei, nel 2011, ha avuto anche una figlia. In seguito, dopo la fine dell’amore con la conduttrice, l’uomo si è sposato con Wilma Helena Faissol, nel 2014. Con la donna ha avuto altri due figli, nel 2014 e nel 2016.

La denuncia contro sua moglie

I fan pensavano che le cose tra lui e sua moglie andassero per il meglio, ma forse si devono ricredere: proprio nei giorni scorsi Facchinetti ha pubblicato una storia dove ha annunciato di denunciare sua moglie per alcune cose che lo aveva obbligato a fare e per alcuni comportamenti piuttosto scorretti nei suoi confronti. I fan si sono subito spaventati. Ma cosa è accaduto davvero? La denuncia del conduttore è in realtà ironica.

Nelle storie ha condiviso un pezzo di quotidianità, mostrando due bicchieri con un contenuto non meglio identificato. “Ogni mattina mi obbliga a bere questo, non so cosa sia, ne devo bere due, non uno, due. Questo è l’altro ragazzi, non è veleno purché non è che muoio dopo però mi obbliga a bere questi due cosi qua ogni mattina” ha scritto, aggiungendo poi “DENUNCIO AMICI MIEI @ladyfacchinetti”, taggando sua moglie e strappando un sorriso ai follower.