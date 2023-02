“Non me la sono sentita”: Gabriella Pession e il doloroso segreto sul set | La porta rossa 3

Gabriella Pession ha rivelato un segreto molto doloroso e un periodo tremendo durante le riprese de La porta rossa 3.

La porta rossa ha conquistato milioni di italiani, che purtroppo il 1° febbraio hanno dovuto dire addio a Leonardo Cagliostro, Anna Mayer, Vanessa Rosic e tutti gli altri personaggi della serie. Prodotta da Rai Fiction e diretta da Carmine Elia e poi da Gianpaolo Tescari nella terza stagione, la fiction si è conclusa di recente lasciando un vuoto enorme negli affezionati.

Ambientata a Trieste, la serie racconta di Leonardo Cagliostro, commissario di polizia, che rimane ucciso durante un’indagine. Qualcuno gli ha sparato alle spalle, ma nessuno sa di chi si tratti. Il commissario, al posto di attraversare la “porta rossa” che separa il mondo dei vivi da quello dei morti, rimane sulla terra come fantasma trovare il suo assassino e raggiungere finalmente la pace.

Nella serie troviamo anche Gabriella Pession, la moglie del commissario, che è il motivo principale per cui Cagliostro decide di rimanere un fantasma in terra. Infatti, mentre sta per attraversare la porta, il commissario ha una visione nella quale sua moglie, che è un magistrato, viene minacciata in casa, presumibilmente dalla stessa persona che lo ha ucciso.

Gabriella Pession, la verità su La porta rossa 3

L’attrice è sicuramente tra le più amate a livello nazionale e mondiale, e la sua presenza nella serie ha fatto sì che la fiction ottenesse ancora più successo. La donna è sposata dal 2016 con Richard Flood, anche lui attore: i due si sono conosciuti sul set di Crossing Lines.

In occasione del finale della serie TV l’attrice ha rilasciato un’intervista, rivelando di aver dovuto affrontare un periodo piuttosto difficile durante le riprese della terza stagione. In merito a La porta rossa 3 ha infatti rivelato che “Mi ha costretto a un grosso sacrificio: stare per quasi due mesi lontana da mio marito e da mio figlio”.

Non me la sono sentita

“Abbiamo girato nell’autunno 2021 quando vivevamo ancora a Los Angeles perché mio marito stava girando Grey’s Anatomy. E visto che mio figlio andava a scuola non me la sono sentita di fargli perdere troppe lezioni” ha spiegato. L’attrice è partita da sola per l’Italia e ha passato 7 settimane lontana dai suoi affetti.

Tutto sommato le riprese della serie sono durate poco, ma è stato un periodo abbastanza pesante per l’attrice, che non ha visto marito e figlio per quasi due mesi. L’esperienza sul set, durante tutte le tre stagioni, è stata comunque piacevole e ha regalato molto a Gabriella Pession. “Questa sarà l’ultima stagione de La porta rossa e devo ammettere che il personaggio di Anna mi mancherà, perché interpretarlo mi ha regalato tantissime emozioni” ha spiegato.