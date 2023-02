La moglie di Nainggolan riappare dopo la malattia | È completamente cambiata

Claudia Lai, moglie di Nainggolan, spiega come sta dopo la difficile malattia: la donna è riapparsa ed è completamente diversa.

Quando nel 2019 Claudia Lai ha annunciato di aver una brutta malattia, il cancro al seno, il mondo dello spettacolo è rimasto completamente sotto shock. Tanti i personaggi dello spettacolo si sono stretti alla donna in segno di solidarietà dandole forza e coraggio per affrontare la dura battaglia. Claudia, infatti, aveva annunciato la malattia con un lungo e difficile post su Instagram raccontando proprio sui social i vari step della terapia e della chemio.

La donna, tuttavia, ha avuto il completo appoggio di suo marito Radja, durante tutto il percorso di guarigione e ora per la Lai la vita è completamente stravolta. Sposata dal 2011 con il calciatore Radja Nainggolan i due hanno una bellissima famiglia grazie anche alle loro due bambine Aysha e Mailey.

A causa del lavoro di Radja la coppia ha dovuto spesso spostarsi ma attualmente dopo una parentesi in Belgio, i due si sono stabilizzati a Ferrara in quanto Nainggolan ha iniziato a giocare per la SPAL di Ferrara, il cui allenatore è il suo ex compagno di squadra Daniele De Rossi, dimostrando di essere ancora in grande forma dopo un gol ed un assist fatti in partita.

Chi è Claudia Lai e l’amore con Nainggolan

Claudia è principalmente una Disc Jockey molto celebre e talentuosa abitué delle più belle serate notturne. Il suo amore per Nainggolan è iniziato diversi anni fa quando la donna lavorava in un negozio di abbigliamento a Cagliari, città in cui all’epoca proprio il calaciatore giocava. Il loro amore coronato da due bellissime bambine resiste alle intemperie del tempo e a diverse difficoltà.

In primis, sicuramente la lotta al tumore che ha spezzato i sogni di una famiglia all’apparenza perfetta. Nonostante le sofferenze, la Lai è riuscita ad affrontare tutto con il sorriso come testimoniato dalle immagini periodicamente pubblicate sul suo Instagram le quali sono finalizzate ad infondere forza anche coloro che come lei hanno vivendo il suo stesso dolore.

La nuova vita di Claudia LaiIn una recente intervista, la Lai ha dichiarato a proposito di come è cambiata la sua vita dopo il cancro: “Mi sono di nuovo iscritta in palestra e ho ripreso a fare attività dopo 4 mesi. Faccio pugilato e sollevamento pesi, ideale per me, mi aiuta fisicamente e mentalmente e mi lascia a casa tutti i dolori”.

La moglie ha ricominciato anche a presenziare ad alcuni eventi mondani tipo quello in occasione dell’apertura del salone di bellezza di Wanda Cera, l’inaugurazione del l’Accademia Vip extension & Beauty Academy. Sui social, infatti, si è mostrata felice e spensierata con i suoi amici come evidenziato da una bellissima foto in compagnia della sua grande amica Nina Moric anche lei presente alla festa.