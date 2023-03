The Crown 6: data di uscita, cast, trama, trailer e tutto quello che sappiamo

La serie tv d’epoca The Crown di Netflix si prepara per rilasciare la sua sesta stagione, ecco tutto quello che sappiamo finora.

La serie tv di grande successo The Crown si sta rapidamente avvicinando alla sua conclusione dopo cinque stagioni stellati e molti premi vinti, adesso si prepara per affrontare il suo ultimo arco narrativo, o così sembrerebbe. La particolarità di questa serie è stata quella di avere un cast in continua evoluzione ogni due anni, che ha aiutato a garantire un certo realismo, diventato sempre più cupo man mano che la storia proseguiva.

La quinta stagione riprende esattamente dal punto in cui si era interrotta, ovvero negli anni Novanta mettendo in chiaro i mementi turbolenti della vita della principessa Diana, dando meno spazio a quella che era stata la protagonista indiscussa fino a quel momento, la regina Elisabetta II, interpretata da Imelda Staunton, dirigendosi gradualmente verso la sua scomparsa.

Anche se le recensioni rispetto alla quinta stagione sono state contrastanti tra pubblico e critica, diversamente dalle stagioni precedenti, quello che tutti hanno particolarmente apprezzato è stata la delicata e al contempo malinconica rappresentazione della compianta regina, forse questa stagione non ha dato il massimo come le precedenti, è sembrata più un ponte per preparare il terreno alla sesta stagione. Quindi ecco tutto quello che sappiamo su The Crown 6.

Data di uscita di The Crown 6

A oggi non sono ancora arrivate conferme ufficiali della data di uscita, ma possiamo ipotizzare quando potrebbe essere rilasciata da Netflix, considerando il calendario che ha seguito finora è molto probabile che la sesta stagione di The Crown arrivi nell’autunno del 2023. Inoltre, sono arrivate comunicazioni riguardo alle riprese, che sono iniziate nel periodo autunnale del 2022, questo è un ottimo segno del progredire dei lavori, portandoci alla più che possibile uscita appena citata.

Di cosa parlerà la sesta stagione?

Diversamente dalle precedenti stagioni, che si estendono su quasi un decennio, la sesta stagione di The Crown sarà ambientata a cavallo tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila. Ovviamente quel periodo storico porta subito a pensare che verranno raccontati gli accadimenti che porteranno al tragico incidente stradale che mise fine alla vita della principessa Diana e del compagno Dodi Fayed, avvenuto a Parigi il 31 agosto 1997. La stessa attrice che interpreta Lady D, Elisabetta Debicki, ha rivelato che la morte di Diana verrà rappresentata con grande rispetto e nulla dell’incidente sarà fatto vedere con delle immagini.

Invece quello che possiamo aspettarci di vedere saranno gli ultimi giorni della principessa e quelle che saranno le conseguenze della sua prematura scomparsa, inoltre, lo showrunner Peter Morgan, durante un’intervista ha rivelato che la storia non correrà verso i giorni nostri ma si limiterà a raccontare con dovizia di dettagli la seconda metà degli anni Novanta.

The Crown si concluderà con la sesta stagione?

Precedentemente era stato detto che la quinta stagione sarebbe stata l’ultima dello show di successo Netflix, ma nel momento in cui i creatori di The Crown si sono messi a tavolino per discutere su come elaborare la complessità di quegli anni difficili, si sono resi conto che sarebbe stata un’impresa impossibile e che la complessità della narrazione di quegli anni richiedeva almeno due stagioni per poterla raccontare. Così hanno deciso di abbandonare il piano iniziale e concludere la storia con The Crown 6, che teoricamente dovrebbe rappresentare l’ultima corsa della stagione.