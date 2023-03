Rossella Brescia vittima di bullismo a Miss Italia: “Ecco perché mi sono ritirata” | Pesanti insulti

Un racconto toccante quello Rossella Brescia, che durante la sua esperienza a Miss Italia è stata vittima di bullismo.

Il dramma di Rossella Brescia ha gelato il pubblico: si sa che nel mondo della moda c’è molta competizione, ma nessuno credeva che la bellissima ballerina fosse stata addirittura vittima di bullismo proprio durante Miss Italia. Quella che doveva essere un’esperienza indimenticabile, invece si è trasformata in un incubo.

Ospite di Vieni di Me, la conduttrice ha raccontato a Caterina Balivo di aver vissuto momenti difficili e aver deciso di ritirarsi dal concorso di bellezza perché arrivata al limite. La causa scatenante è stato il comportamento di uno degli organizzatori di Miss Italia. La ballerina ha abbandonato le selezioni di sua spontanea volontà perché continua a sentirsi dire che non era abbastanza bella.

“Non avevo proprio dei numeri fortunatissimi durante le selezioni – ha raccontato -. Avevo il numero 17 a Miss Martina e il numero 13 a Miss Sorriso Puglia però ho vinto le fasce, ma poi c’è un tasto dolente. Partii per andare a Salso Maggiore però fui stoppata prima. Vi starete chiedendo da cosa ma purtroppo c’era una persona che organizzava il concorso all’epoca che mi continuava a dire: ‘Sei brutta, ma io non so come hai fatto a vincere e arrivare fin qui perché sei veramente brutta”.

Rossella Brescia insultata da un organizzatore

Parole pesanti da digerire per una giovane ragazza che si affaccia per la prima volta al mondo dei concorsi di bellezza. Proprio per questo, quell’esperienza le ha lasciato un ricordo negativo, difficile da scacciare via. “Era il mio primo viaggio e avevo solo 19 anni – ha spiegato -. Ero molto piccola anche di testa e lui continuava a dirmi queste cose che mi facevano male”.

Nonostante oggi Rossella sia una donna matura, ricorda come se fosse avvenuto ieri il dolore che ha provato difronte a quegli insulti. “Ricordo che ero stressata, ero nervosa e agitata. Mi venne la febbre e chiesi a questa persona, che era il nostro referente, se poteva darmi un’aspirina per stare meglio. Mi disse di tornare a casa perché non sarei andata da nessuna parte in quello stato e così feci. Me ne tornai a casa. Ecco perché mi sono ritirata”. Si è trattato di un vero e proprio caso di bullismo che ha lasciato grosse ferite nel cuore e nella personalità della Ballerina.

Un sogno trasformatosi in incubo

Durnate la puntata, c’è stato un regalo per lei: un videomessaggio di Luciano Cannito, compagno di Rossella da oltre dieci anni. “Ciao Ross, questa è una sorpresa, so che non ami questo tipo di sorprese però c’è qualcosa che tu non dirai mai: che sei una persona sincera, trasparente.

Sei molto più bella dentro di quanto tu non sia fuori, io devo aver fatto qualcosa di veramente buono nella mia vita per meritarti”. Parole dolcissime che arrivano dritte al cuore e dimostrano quanto i due siano stati in grado di prendersi cura delle proprie debolezze.