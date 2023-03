The Covenant: data di uscita, trailer, trama, cast e tutto quello che sappiamo del film di Guy Ritchie

Guy Ritchie racconta la divisione della guerra in The Covenant, un’opera dedicata non soltanto a chi le guerra le combatte.

Gli war movies sono una base del cinema americano, specialmente perché ci consentono di sbirciare dentro la mente umana mentre questa affronta situazioni estremamente traumatiche. La cosa più interessante dei film sulla guerra infatti non è mai la guerra stessa, bensì le conseguenze sulle persone coinvolte. Stavolta questi non sono solo soldati o cittadini, ma un altro tipo di protagonista-vittima dei conflitti: gli interpreti.

Quest’ultimo sforzo di Guy Ritchie è prodotto dalla MGM che il mese scorso ha rilasciato il trailer per il film. Il video promozionale è piuttosto ricco dal punto di vista narrativo e vediamo quale sarà il nucleo della storia di The Covenant, ovvero il debito di vita che John cerca di ripagare ad Ahmed durante la guerra in Afghanistan.

La guerra raccontata in scala di grigi

A volte il cinema ci ha sedotto tramite grandi star ed effetti speciali che esiste una guerra o bianca o nera, in cui si affrontano buoni e cattivi. The Covenant sembra voler abbandonare questo artificio e mostrare invece le contraddizioni dello scontro tramite il legame fra i due personaggi protagonisti. Non è chiaramente una presa di posizione innovativa di per sé, ma lo può diventare considerando chi siano questi due protagonisti.

John Kinley è un soldato americano che durante una missione in Afghanistan viene colpito alla testa e perde la memoria. L’unica cosa che riesce a ricordare è “l’interprete”, ovvero Ahmed, colui che gli ha salvato la vita e l’ha accudito durante la sua convalescenza. Ora John è tornato a casa ma è tormentato dal pensiero che Ahmed stia ancora rischiando la vita laggiù, così decide di tornare a cercarlo.

Tutta la vicenda si baserà sui sentimenti di amicizia, dovere e rimpianto fra John ed Ahmed, ciò che vogliono fare per l’altro e ciò che vogliono fare per loro stessi. Già dal trailer si intuisce infatti che Ahmed ha una qualche ferita nel suo passato che l’ha spinto a lavorare da interprete, e siamo certi sarà un perno centrale del suo sviluppo come personaggio.

Cast e data di uscita di The Covenant

The Covenant vanta Jake Gyllenhaal nel ruolo del protagonista John Kinley e Dar Salim nel ruolo di Ahmed. Gyllenhall, vincitore BAFTA e con una candidatura agli Oscar, non manca di esperienze nell’interpretare personaggi traumatizzati a causa di un evento violento, che questo fosse bellico (come in Brothers) o di altro tipo (come in Stronger). Dar Salim ha recitato principalmente in film danesi ma ha anche avuto il ruolo del dothraki Qotho nella prima stagione de Il Trono di Spade.

Il cast di The Covenant comprende anche Alexander Ludwig (Vikings), Antony Starr (The Boys), Emily Beecham (Crudelia) e Jason Wong (Strangers).

The Covenant uscirà nelle sale il 21 aprile 2023.