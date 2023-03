Avatar 4 e il clan della Terra | Cosa sappiamo sulle prossime società Na’vi

James Cameron ha creato un intero mondo e lo sta raccontando sul grande schermo passo dopo passo. Quando toccherà ai Na’vi della Terra?

Avatar è un franchise potente fin da quando non era un franchise, ma solo un film nelle mani di James Cameron. Ecco, è grazie a lui che anche quel singolo film non è mai davvero stato tale, ma si portava dietro la cultura, la flora, la fauna e l’ecosistema generale di un intero pianeta: Pandora. Avatar non più solo un film, né solo un franchise, ma è la concretizzazione di un mondo che vive e respira esattamente come il nostro.

Cameron ha appena cominciato a mostrarci Pandora. Come rivelato da lui stesso, i primi due film costituivano il primo atto di Avatar inteso come progetto unico, un racconto epico che parte da basi semplici e solide per puntare sia alla quantità (di dettagli, personaggi, ecc.) che alla qualità. Sappiamo che Avatar 3 ci mostrerà il clan del fuoco dei Na’vi; la domanda è quando, e se, vedremo mai il clan della terra.

I quattro elementi in Avatar

Pandora è un mondo molto contemporaneo in un certo senso, per via dell’interconnessione che si stabilisce fra tutti i suoi abitanti – antropomorfi, animali o vegetali. I clan degli Omaticaya e dei Metkayina non fanno eccezione e si distinguono per il legame che condividono con diversi aspetti della natura. Gli Omaticaya di Jake Sully si legano alle foreste, alle vallate, alle vette; i Metkayina invece all’oceano e all’acqua.

L’elemento più significativo di queste connessioni sono gli animali scelti dai clan come alleati. Gli Omaticaya usano le Banshee, dei volatili che possono ricordare gli estinti pterodattili, con cui volano tra i Monti Alleluia. I Metkayina usano invece gli Ilu per spostarsi velocemente fra le onde. Se questi due clan rappresentano Aria ed Acqua, e i Na’vi di Avatar 3 saranno del Fuoco, solo il clan della Terra rimane fuori dall’equazione.

Un clan di Na’vi sotterranei

I Na’vi della Terra potrebbero essere un clan di abitanti del sottosuolo, abituati all’oscurità e all’umidità delle caverne e nascosti agli occhi di coloro che calcano Pandora. I Na’vi della superficie potrebbero addirittura non sapere della loro esistenza, oppure avere così poche notizie da non essere al corrente della loro posizione o della loro forza.

Il sottosuolo di Pandora sarebbe poi un bioma interessante da esplorare tramite la sapiente e fantastica narrazione di Cameron. D’altronde il regista conosce bene gli ecosistemi con assenza di luce e alimentazione, come abbiamo visto nel suo splendido documentario Aliens of the Deep. Potrebbe riadattare le sue conoscenze per rendere incredibilmente affascinanti i sotterranei di Pandora.

Ci sono numerose teorie sui clan dei Na’vi che pescano dai comuni Quattro Elementi fino alla cultura cinese. Ma per quanto possiamo provare a prevedere il futuro della narrazione, vedere Pandora muoversi sul grande schermo sarà sempre un’emozione incredibile.