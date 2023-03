Little Richard: I Am Everything, arriva il trailer del film sul vero Re del Rock n’ Roll

Elvis chi? Dimenticativi tutto quello che conoscete perché sta arrivando Little Richard, il vero re indiscusso del Rock n’ Roll.

È arrivato il momento di dare spazio a quello che da molti è considerato il vero re indiscusso del rock’n’roll, proprio poco fa è uscito l’attesissimo trailer sul film dedicato a Little Richard, il documentario prodotto dalla Magnolia Pictures racconterà la storia dell’icona della musica oltre che la complessa ma incredibile eredità che ha lasciato alle sue spalle. In Little Richard: I Am Everything vedremo come l’artista ha contribuito all’emancipazione del rock in favore delle generazioni future, dandogli un’energia fiammeggiante e una vivacità esteriore che ha permesso al pubblico dell’epoca di esprimere se stessi.

Eppure, sotto al primo strato superficiale che tutti potevano vedere si nascondeva un turbamento profondo che riguardava la religione il sess0 e il rock impedendogli di accogliere in se stesso la stessa liberà che è riuscito a infondere agli altri, nelle immagini del video vediamo le varie sfaccettature del grande musicista, partendo dalla sua ascesa alla notorietà, alle battaglie sull’accettazione della sua omosessualità e ovviamente l’immenso patrimonio e ispirazione che ha donato a tutti gli artisti che lo hanno seguito.

Quello che ci racconta il trailer

Fin da subito vediamo chi era Richarda, all’anagrafe Richard Wayne Penniman, un’artista complesso e controverso per via proprio dei suoi testi che da molti venivano considerati “troppo volgari”, però proprio lui ha dichiarato che non erano i suoi testi così sporchi, ma “sono puliti come voi”. I genitori dell’epoca erano spaventati dalla sua figura per via di quelle canzoni così ammiccanti con quell’attitudine queerness capace di incoraggiare chiunque a essere sempre se stesso, un successo innegabile e forse troppo pericoloso, tanto che artisti ovviamente bianchi come Elvis e Pat Boone furono ingaggiati per ‘ripulire’ l’immagine delle sue canzoni prendendo dal suo repertorio classici intramontabili come “Tutti Frutti”.

Il boccone amaro è stato che queste rivisitazioni dei brani di Little Richard vendettero molto più dischi di quelli che aveva venduto lui e gli artisti bianchi guadagnarono la sua fortuna accaparrandosi un’eredità smisurata, anche il retaggio di Richard come icona gay a oggi è ancora oscuro proprio per via della sua profonda fede e convinzione nella religione, convinto che essere nato omosessuale fosse un peccato, per questo non ha mai condiviso pienamente se stesso, nel tempo si è addirittura schierato contro la comunità LGBTQ+. Il trailer ci rivela come nella sua vita sia stato un guerriero per la liberà di espressione… per gli altri, ma un carnefice verso se stesso.

Data di uscita di Little Richard: I Am Everything

La pellicola arriverà nelle sale ufficialmente 21 aprile, con un’anteprima solo in alcune sale selezionate l’11 aprile, presentato nel 2022 il film si basa su una quantità infinita di filmati d’archivio, con interviste e performance dal vivo di Little Richard in cui scopriamo chi era davvero sia come artista sia come persona.

Possiamo vedere il grande potere che ha avuto su le più importanti icone della musica mondiali, tra le interviste vediamo Mick Jagger, Billy Porter, John Waters, Tom Jones, Paul McCartney, tutti hanno tratto profonda ispirazione del re del Rock n’ Roll. Quello che il film ci vuole mostrare è come la musica pop e rock come la conosciamo oggi sia arrivata a noi così grazie all’inarrivabile musicista.