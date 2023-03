I migliori film da tenere d’occhio nel 2023 con attori pazzeschi! Imperdibili

Intercettare l’attenzione del pubblico è uno degli step per rendere un film iconico. Queste pellicole ci proveranno grazie a questi attori.

Il 2023 sarà un anno pieno di distribuzioni affascinanti. Ce n’è per tutti i gusti: dagli autori più storici come Coppola e Polanski (rispettivamente Megalopolis e The Palace) a titoli invece che fanno forza sul loro carattere pop come Barbie e La sirenetta. A volte però sono proprie le interpretazioni a catturare completamente il pubblico, come è accaduto recentemente con Brendan Fraser per The Whale di Darren Aronofsky. Il ritorno dell’attore in un ruolo di rilievo ha funzionato da passa-parola e gli è infine valso un Oscar.

Dune 2 sarà una festa attoriale

Dune: Part Two ci riporterà tra le dune di Arrakis e nel racconto epico di Frank Herbert a novembre. Oltre a segnare il ritorno dei personaggi già conosciuti e guidati dal Paul Atreides di Timothée Chalamet, Dune 2 introdurrà Florence Pugh e Austin Butler come la Principessa Irulan e Feyd-Rautha, due personaggi fondamentali per la storia. Sia Pugh che Butler hanno ricevuto nomination agli Oscar e sono fra le giovani star più apprezzate del momento.

Margot Robbie e Ryan Gosling in Barbie

A Barbie non si può togliere il merito di saper far parlare di sé. Il prossimo film di Greta Gerwig sarà una storia con protagonisti i famosi personaggi giocattoli Barbie e Ken, interpretati da Margot Robbie e Ryan Gosling. Il buzz che circonda questa pellicola verrà smentito o confermato quando arriverà nelle sale a luglio. Senz’altro avrà grande impatto sull’immaginario fashion e pop.

Cillian Murphy in Oppenheimer

Christopher Nolan è un fenomeno di massa che parte già col suo nome. Dopo una sequela di film sempre più ambiziosi, da Inception a Interstellar a Dunkirk, il regista ci racconta il controverso fisico J. Robert Oppenheimer che sarà interpretato dalla star di Peaky Blinders, Cillian Murphy. La collaborazione fra i due è ben consolidata e ci sono tutti i presupposti per creare un film davvero imponente.

Halle Bailey in La sirenetta

Sono stati tanti i commenti e le discussioni sul trend della Disney di riproporre i suoi classici dell’animazione sotto forma di film live action. Nel 2023 avremo Peter Pan & Wendy di David Lowery e La sirenetta di Rob Marshall. Quest’ultimo ha atteso a lungo e subito molti rallentamenti, ma arriverà nelle sale il 24 maggio.

Adam Driver in Ferrari e Megalopolis

Driver è diventato uno degli attori più solidi e versatili di Hollywood negli ultimi anno, apparendo in film dall’immenso impatto pop come Star Wars o di autori come Ridley Scott e Spike Lee. Nel 2023 lo vedremo parte di un cast stellare in Megalopolis di Francis Ford Coppola e come un giovane Enzo Ferrari nel film biografico di Michael Mann, Ferrari.

Joaquin Phoenix in Beau is Afraid e Napoleon

L’attore premio Oscar e pluri-candidato Joaquin Phoenix anche avrà un doppio impegno quest’anno. Ad aprile lo vedremo in Beau ha paura di Ari Aster, uno dei registi più convincenti degli ultimi anni; Phoenix sarà poi in Napoleon di Ridley Scott, dove interpreterà il generale e imperatore francese.

Toni Servillo in Il ritorno di Casanova

Per chiudere con un pizzico di “nostranità”, il 2023 vede anche l’uscita di Gabriele Salvatores con Il ritorno di Casanova. Toni Servillo interpreta un regista che, durante le riprese di un film su Casanova, si ritroverà molto simile al personaggio che vuole rappresentare. Il ritorno di Casanova sarà in sala dal 30 marzo.

Timothée Chalamet In Wonka

Dopo la sua nomination agli Oscar del 2017 per il film tutto italiano Chiamai con il tuo nome, Timothée Chalamet si è guadagnato un posto d’onore tra i migliori attori emergenti di Hollywood, proprio nel 2023 potremo rivederlo all’opera in un ruolo iconico, quello di un giovane Willie Wonka in Wonka. Un personaggio che gli permetterà di esprimersi nuovamente in modo completamente diverso dai precedenti. Wonka uscirà al cinema il 14 dicembre 2024.

Nicolas Cage In Renfield

In quello che già sembra un cast stellare, vedremo un Nicolas Cage molto diverso dal solito, nei panni del terrificante Conte Dracula nell’attesissimo film Renfield. La commedia horror diretta da Chris McKay racconterà di Renfield interpretato da Nicholas Houl il giovane aiutante del famigerato conte al suo fianco da secoli. L’attesa per l’uscita di questo film è alle stelle e arriverà nelle sale il 25 maggio 2023.