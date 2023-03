Renfield, nuove immagini per il film sul servo di Dracula con Hoult e Cage

Il nuovo approccio della Universal a Dracula ripartirà non dal vampiro, bensì dal suo sottomesso assistente Renfield.

Il personaggio di Dracula è stato al centro di così tante opere, interpretazioni e approcci che contarli tutti sarebbe impossibile. Alcuni sono rimasti più nella storia di altri, a partire da quelli che lo hanno introdotto sul grande schermo: il Dracula di Tod Browning del 1927 con Bela Lugosi ed il Nosferatu di Murnau del 1922, che re-immagina il famoso vampiro per questioni di copyright.

La Universal, casa produttrice di questo Renfield e da sempre legata all’horror, ha poi fatto seguire al film di Browning altri capitoli in cui i protagonisti erano i figli del vampiro, il quale era stato sconfitto da Van Helsing. Non è quindi la prima volta che la Universal decide di proporre la storia di Stoker ma con un twist.

In Renfield il Conte sarà l’ostacolo principale che impedisce al povero servitore di iniziare una nuova vita a New Orleans con Rebecca Quincy, poliziotta di cui si è innamorato. Dracula infatti non è per nulla intenzionato a lasciarsi sfuggire Renfield e cercherà di tenerlo nella sua morsa senza preoccuparsi dei metodi o di eventuali vittime.

Le nuovi immagini ci mostrano Dracula chiaramente

Le nuove immagini rilasciate a Total Film Magazine ci mostrano un Dracula esplicito, che non ha motivo di nascondersi e anzi decide di mettere in bella mostra la sua natura sovrannaturale per raggiungere il suo scopo di tenere Renfield legato a sé. Il pallore da non-morto, i denti affilati e il vestiario ottocentesco sono più che evidenti. Nicolas Cage ha rivelato di essersi ispirato principalmente al Dracula di Christopher Lee del 1958.

Nel trailer del mese scorso lo avevamo invece visto sfoggiare senza pensarci due volte i suoi poteri ad un gruppo di recupero in cui Renfield aveva cercato aiuto. Al contrario del suo padrone, Renfield veste invece maglioni colorati, un abbigliamento che si sposa perfettamente con le sue intenzioni di lasciarsi la dipendenza da Dracula alle spalle.

Cast e data di uscita di Renfield

Il duo protagonista di Renfield è composto da Nicholas Hoult nel ruolo di Renfield e Nicolas Cage nel ruolo del Conte Dracula. Hoult si innamorerà di Rebecca, una poliziotta interpretata da Awkwafina. La missione di ottenere la libertà da Dracula si intreccerà con gli interessi della criminalità guidata da Ben Schwartz e Shohreh Aghdashloo.

L’uscita di Renfield è prevista per il 27 aprile nelle sale italiane, tredici giorni dopo la distribuzione americana. Il regista è Chris McKay, al suo terzo lavoro dietro la macchina da presa dopo LEGO Batman – Il film e La guerra di domani.