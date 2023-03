Rottura definitiva: Piersilvio Berlusconi ha distrutto la famiglia | Tutti sconvolti

Piersilvio Berlusconi nasconde un retroscena incredibile: la relazione è finita per queste ragione. Ecco cosa è successo.

Il figlio del politico Berlusconi, Piersilvio, è da anni a capo di Mediaset ed è diventato così una delle figure più influenti nella televisione italiana. Recentemente è stato altamente criticato per le nuove linee guida editoriali che vorrebbero un maggior decoro all’interno dei programmi Mediaset oltre che severe punizioni per coloro che non le rispettano. Ilary Blasi, pronta ad iniziare l’avventura all’Isola dei Famosi sembrerebbe particolarmente preoccupata per il futuro dei reality da sempre uno dei più particolari e trash della rete.

Comunque il capo è Piersilvio e a lui spettano le decisioni più importanti e dopo così tanti anni nel business capisce i meccanismi televisivi prima di tutti. Secondogenito dei Berlusconi inizia a muovere i primi passi nel campo imprenditoriale quando entra nel 1992 a Pubblitalia fino a ricoprire il ruolo attuale di AD di Mediaset.

Berlusconi è attualmente legato a Silvia Toffanin con la quale ha due figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. I due costituiscono una coppia solida del mondo dello spettacolo ma preferiscono sempre mantenere un profilo privato per tutelare la loro famiglia dalle costanti luci dei riflettori.

Il passato amoroso di Piersilvio Berlusconi

Non tutti sanno che prima di essere in una coppia vincente con Silvia Toffanin, conduttrice storica di Verissimo, Berlusconi junior ha avuto un’intensa relazione con un’altra donna culminata con la nascita della prima figlia dell’imprenditore. I due si sono conosciuti nel 1984 durante una festa ad Arcore ed è scattato subito il colpo di fulmine.

Lei si chiama Emanuela Mussida ed era all’epoca una modella importante nella scena milanese. In seguito a questo precoce innamoramento avvenuto a Capodanno, i due hanno messo su famiglia praticamente subito con la nascita nel 1990 della loro unica figlia Lucrezia Vittoria Berlusconi. Tra di loro le cose, però, non hanno funzionato è il rapporto si è interrotto poco dopo.

Le causa della rottura e la vita di Emanuela Mussida

Tra Piersilvio Berlusconi ed Emanuela Mussida la storia si è conclusa quasi subito e la fiamma della passione si è esaurita ben presto. Le motivazioni sono forse da attribuire alle difficoltà di comunicazioni tra i due e le differenze di prospettiva futura. Intanto, i due erano sicuramente troppo giovani per poter capire l’andazzo del loro legame e si sono lasciati sopraffare da situazioni troppo più grandi di loro.

Attualmente i due, dopo una separazione abbastanza tranquilla per il bene di Lucrezia ora donna adulta, conducono due vite separate. Emanuela si è reinventata in una nuova professione: la donna si occupa di animali in difficoltà attraverso un’associazione ONLUS da lei fondata. Viva in tranquillità a Val Cecina in compagnia di un altro uomo, pare un avvocato con il quale avrebbe avuto la sua seconda figlia.