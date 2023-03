Test visivo impossibile: nessuno vede la figura | Chi la trova subito è un genio

Riesci a vedere il bambino all’interno della foto? Chi non si fa ingannare dall’illusione è un vero genio!

L’illusione ottica è un particolare fenomeno che si verifica quando il nostro sistema visivo interpreta in maniera erronea alcune informazioni. Vediamo l’immagine dal punto di vista sbagliato, senza coglierne il reale significato.

L’illusione ottica inganna la vista, ma alcuni riescono a sfuggire al suo potere. Solo pochi astuti, per esempio, vedono il bambino protagonista di questa foto. Diversi fattori possono causare l’inganno visivo: uno di questi è la disposizione delle linee, ma anche la variazione del contrasto di un colore oppure la distorsione della forma. Quelli appena citati sono tutti elementi che possono influenzare la nostra percezione visiva, portandoci ad errare.

I test visivi come quello proposto oggi aiutano a comprendere come funziona il nostro cervello e provare a risolverli è un ottimo esercizio per tenere allenata la mente e la nostra curiosità.

Metti alla prova la tua mente

Spesso si tende a pensare che i test di illusione ottica siano giochi per bambini, ma in realtà sono adatti a tutte le età. Uno dei più famosi è quello della donna e della vecchia signora, ma anche quello dei due volti che compongono un vaso. A giocare un ruolo fondamentale sono i colori e le linee: leggerli con attenzione è la chiave per non farsi ingannare.

L’obiettivo del test proposto è individuare il neonato nascosto. A primo impatto potreste non vederlo, ma osservando con molta attenzione si può arrivare alla risoluzione dell’enigma. In ogni caso, è bene specificare che solo poche persone riescono a risolverlo e a non farsi ingannare dalla percezione della realtà.

Test visivo del bambino nascosto: ecco come risolverlo

Il bambino nascosto è davvero molto più grande rispetto alla coppia in basso a destra nell’immagine. Osservando attentamente i rami, ci si rende conto di una forma piuttosto strana. Se non vedete il bambino non temete: ecco qualche indizio per trovarlo.

Il neonato è posizionato proprio sopra i rami, in corrispondenza delle teste della coppia. Tra i tronchi dell’albero si possono scovare i contorni del bambino: il modo più facile per focalizzarlo è iniziare dai piedi, per poi salire e passare al resto del corpo. Per ultimo, si vedrà la testa.

Se sei stato in grado di trovare il bambino senza i suggerimenti, complimenti! Sei un’eccezione tra tanti, un vero genio. I tuoi occhi da falco ti porteranno lontano. Chi ha avuto più difficoltà non si lasci scoraggiare: è normale, basta solo allenare la mente. Per farlo, ecco un altro veloce test visivo.