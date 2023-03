Asteroid City, è uscito il trailer del nuovo film firmato Wes Anderson

È stato da poco rilasciato il trailer ufficiale del prossimo attesissimo film di Wes Anderson che sembra cimentarsi con la fantascienza: Asteroid City.

Il trailer di Asteroid City mostra in anteprima il nuovo film di Wes Anderson, regista sette volte candidato agli oscar ha dato prova di essere tra i grandi del mondo della cinematografia grazie al suo sapersi distinguere da qualsiasi altro genere unico, dall’estetica minimalista e magnetica, ai colori pastello e ai cast stellari che pare abbia preso tutta Hollywood e l’abbia messa a recitare, anche solo per qualche minuto.

Questo nuovo film, Asteroid City, è il primo del regista dopo l’antologico The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun uscito nel 2021, e ancora prima avevamo era arrivato in sala con L’isola dei cani nel 2018, insomma tra un pellicola e l’altra si prende parecchio tempo, per fortuna quest’ultimo intervallo non è durato poi così tanto, infatti abbiamo anche la data di uscita ufficiale.

Asteroid City arriverà in alcuni cinema selezionati il 16 di giugno, mentre la distribuzione su tutto il territorio sarà a partire dal 23 giugno, quello che vediamo dal trailer, oltre all’immenso cast, ci regala un primo interessante sguardo sul protagonista, interpretato da Tom Hanks, questa per lui è la prima collaborazione con il regista che solitamente sceglie di lavorare sempre con gli stessi attori.

Dalle prime immagini vediamo che Hanks riesce a calarsi perfettamente nei panni dell’estetica Andersoniana e si trasforma in un signore anziano scontroso vestito ovviamente pastello.

In Asteroid City Anderson mette in atto tutti i suoi trucchi preferiti

Salta subito all’occhio da queste prime immagini che il famoso regista non solo continua a saper maneggiare i suoi trucchetti che lo hanno reso particolarmente famoso e apprezzato, ma che non diminuisce la dose, anzi se possibile la accentua più di quanto abbia mai fatto prima, includendo nel cast tantissimi volti noti e trasformando il film in una sorta di trionfo visivo.

Quindi, insieme a Tom Hanks vediamo apparire alcuni interpreti che nel tempo hanno già lavorato con Anderson e alcuni volti nuovi, tra questi Jason Schwartzman, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Scarlett Johansson, Bryan Cranston, Maya Hawke e Hong Chau. Quando sono sul set del regista sanno che il loro stile recitativo deve seguire uno schema ben preciso denominato deadpan di Anderson. Uno metodo che serve per integrare la stilizzazione molto precisa, simmetrica ricca di colori pastello. In Asteroid City tutto questo sembra amplificato notevolmente, facendo apparire tutto molto finto e piatto, quasi come se si fosse entrati in una cartolina.

Un altro classico alla Anderson

Con Asteroid City sembra che il regista voglia continuare un flusso di lavori che sembrano quasi collegarsi gli uni agli altri un una palette omogenea e vibrante, e la pellicola va a seguire capolavori come Grand Budapest Hotel e Moonrise Kingdom – Una fuga d’amore, con quello che possiamo vedere del nuovo film, non solo Andersen ci sta dicendo che non ha nessuna intenzione di cambiare stile, ma anzi, potrebbe arrivare a un eccesso talmente spinto da implodere.

Sicuramente sappiamo che a livello estetico il film avrà il suo perché e ci farà impazzire in una festa di immagini, quello che sarà da vedere è se anche a livello narrativo sarà capace di conquistare il cuore del pubblico che in diverse occasioni non ha poi tanto apprezzato il suo stile, soprattutto dopo la disfatta di critiche a The French Dispatch. Quello che è certo è che quando Wes Anderson esce con un nuovo film lo vogliamo vedere… subito!