Pierluigi Diaco sprofondato nel baratro | Il brutto male è entrato nella sua vita

Il ben noto giornalista e conduttore tv ha svelato di aver vissuto un periodo buio nella sua vita, che lo ha segnato parecchio.

Pierluigi Diaco è un famoso giornalista e presentatore televisivo, noto al pubblico italiano soprattutto per programmi come Bella Mà e Ti sento, entrambi in onda su Rai2. Diaco è un uomo molto professionale e competente nel suo lavoro, ma nasconde anche un passato drammatico che nessuno conosceva.

Pierluigi ha avuto un’infanzia difficile, dal momento che ha perso il padre quando era solo un bambino ed è cresciuto soltanto con sua mamma e le sue due sorelle. Il suo esordio lavorativo nel piccolo schermo lo ha avuto grazie alla trasmissione Generazione X. Tuttavia, questo programma, nel 1995, aveva accesso diverse dispute perché era omonimo di quello condotto da Ambra Angiolini.

Diaco è uno di quei giornalisti e presentatori che si sono distinti dalla massa grazie al suo talento e alla sua competenza. Infatti, grazie a queste sue doti, Pierluigi ha presentato diversi programmi nel corso della sua carriera come, ad esempio, C’è Diaco (approfondimento a Sky Tg24); nel 2010 ha lavorato a Uno Mattina, affiancando l’attrice Georgia Luzi ed è stato anche uno degli autori del talk show Bontà, condotto dal compianto Maurizio Costanzo.

Lo straordinario guadagno di Pierluigi Diaco che ha sconvolto tutti

Molto spesso i telespettatori si chiedono quanto percepiscano i vari conduttori televisivi ogni volta che li vediamo nel piccolo schermo. Lo stipendio che Diaco riceve per la conduzione di Bella Mà ha lasciato tutti a bocca aperta. Dal momento che la trasmissione ottiene uno share al di sotto del 3%, è impensabile la cifra guadagnata dal conduttore.

Stiamo parlando di 1500 euro a puntata, per un totale ben al di sopra della media percepita. Un guadagno a dir poco esagerato per un programma che non è così guardando. Ad ogni modo, l’attenzione degli italiani è rivolta ad un altro argomento circa Diaco: una sua recente confessione personale.

L’agghiacciante rivelazione di Pierluigi Diaco che ha lasciato tutti sbigottiti

Diaco, durante un’ospitata nel programma Io e te, ha deciso di rivelare una parte del suo passato più oscuro ai presenti in studio e al pubblico a casa. Durante la rubrica delle lettere inviate a Katia Ricciarelli, una spettatrice ha svelato di soffrire di attacchi di panico. A quel punto, anche Pierluigi si è aperto, confessando di aver sofferto di depressione.

Pierluigi Diaco ha affermato: “Ho sofferto di un male interiore, la depressione… Ho fatto un percorso, sono andato dal neurologo e poi ho fatto analisi di gruppo e individuale. Non esistono malesseri di serie A e di serie B. I mali dell’anima vanno curati con gli specialisti e non sottovalutati”.