Oroscopo: settimana fruttuosa per questi segni, soldi a palate! | Cogliete l’attimo

La prima settimana di aprile sarà fortunata da un punto di vista monetario per tre segni zodiacali. Scopriamo a chi scoppierà il portafogli.

L’astrologia studia la posizione dei pianeti nel momento in cui una persona nasce, per comprendere quali di questi influenzerà la vita del suddetto individuo. Infatti, leggendo l’oroscopo non si scoprono soltanto le caratteristiche di una persona, i suoi lati positivi o negativi, ma anche se il periodo che stiamo vivendo è fortunato o meno.

La Dea della Fortuna è cieca e, quindi, anche molto volubile: per qualche tempo può arridere ad un segno ed ignorarne un altro, oppure può baciare il segno ignorato fino a poco tempo prima e non considerare quello precedente per diverso tempo. Insomma, la Ruota della Fortuna gira in continuazione e ad ognuno di noi toccano momenti positivi e negativi.

Questa prima settimana di aprile sarà molto redditizia per tre segni dello zodiaco, grazie all’influenza e alla posizione dei pianeti dominanti appartenenti a questi tre segni. Aprile si apre nella maniera più proficua per voi che siete nati sotto questi tre segni e, quindi, carpe diem! La Fortuna, purtroppo, non dura molto e bisogna approfittarne.

L’oroscopo e la Dea bendata

Quando si legge il proprio oroscopo si spera sempre di scoprire notizie positive come, ad esempio, la salute che ci assiste, trovare o tenersi stretto l’amore, successo nella carriera e, soprattutto, fortuna con i soldi.

Ebbene, soltanto per questa prima settimana di aprile e solo per questi tre segni dello zodiaco la Dea della Fortuna ha deciso di concedere loro la possibilità di ottenere soldi facili. Questo può capitare grazie ad una promozione a lavoro oppure scoprendo di un’eredità pazzesca. Ecco i fortunelli del momento.

I tre segni baciati dalla Fortuna

Toro (20-04/20-05): questo segno di terra è noto per essere spendaccione, ma capirà che se si mettono da parte dei soldi è ancora meglio. Avrete voglia di fare investimenti futuri e adesso è il momento migliore, perciò fatelo! Leone (23-07/22-08): questo segno di fuoco potrà cambiare lavoro o ricevere una promozione, trionfando in ogni caso. Non esagerate e ascoltate chi amate.

Bilancia (23-09/22-10): questo segno d’aria è sempre attento e non ama il rischio. Ma la Fortuna vi assiste e un’ingente somma di denaro sta arrivando: un’eredità o una promozione. Chi è della Bilancia non si gode il momento, ma adesso può farlo senza rimpianti. Però in fretta, perché il tempo è tiranno e la Fortuna non dura per sempre. L’oroscopo è volubile e tutti abbiamo periodi favorevoli ed altri meno.