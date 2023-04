The Marvels, finalmente abbiamo il primo trailer con Brie Larson alla guida di un trio di supereroine

Nel Marvel Cinematic Universe torna Brie Larson in “The Marvels”, il sequel di “Captain Marvel” uscito nel 2019.

In questo nuovo capitolo della saga la Larson non sarà da sola, ma a dividersi la scena ci saranno altre due supereroi tutte al femminile Teyonah Parris di WandaVision e Iman Vellani di Ms. Marvel. Questo atteso sequel delle origini del personaggio di Carol Danvers si colloca successivamente alla serie Disney+ “Ms. Marvel”, nella quale Iman Vellani ha interpretato Kamala Khan, ovvero una giovane supereroina originaria del New Jersey.

Ad anticipare il rilascio del primo trailer di The Marvels, il pubblico lo ha potuto vedere in anteprima esclusiva al panel del D23 Expo 2022, questo primo video mostra quali sono state le conseguenze in seguito alla scena post-credit che abbiamo visto proprio nella serie Disney+ Ms. Marvel, dove Kamala involontariamente sparisce dentro l’armadio e quando vediamo uscire qualcuno è proprio Carol.

Questo nuovo video riprende proprio pochi momenti dopo questo fatto, vediamo anche il Capitano Monica Rambeau (Teyonah Parris) impegnata in qualità di astronauta della Stazione Spaziale Saber al fianco di Nick Fury (Samuel L. Jackson).

Nel momento in cui Monica si trova in un punto di salto nel continuum spaziale, si trasforma in Ms. Marvel, dimostrando di avere in comune con Carol e Kamala dei poteri unici in grado di trasformarla.

Abbiamo la sinossi ufficiale di The Marvels?

Sì, abbiamo anche la sinossi ufficiale del prossimo attesissimo film The Marvels, e recita: Carol Danvers, alias Capitan Marvel, ha rivendicato la sua identità dalla tirannia dei Kree per vendicarsi dell’Intelligenza Suprema. Tuttavia, a causa di conseguenze non volute, Carol dovrà farsi carico del fardello della destabilizzazione dell’universo.

Una volta che i suoi doveri la spediscono in un wormhole insolito connesso ad un rivoluzionario Kree, le sue capacità rimangono intrecciate al potere della super fan Kamala Khan, alias Ms. Marvel, e della nipote di Carol, ora astronauta di S.A.B.E.R., il capitano Monica Rambeau. Questo improbabile trio dovrà fare squadra per imparare ad agire in modo congiunto e salvare l’universo.

Cosa sappiamo di The Marvels

A dirigere la pellicola troviamo la regista Nia DaCosta al suo debutto nel Marvel Cinematic Universe, precedentemente avevamo visto il suo lavoro con il film “Candyman” uscito nel 2021. Per lei dirigere The Marvels non solo è una novità nella sua carriera, ma segna anche un record, è la prima donna nera, oltre a essere la quarta donna in generale, a dirigere una pellicola del MCU.

La stessa ha scritto la sceneggiatura insieme a Megan McDonnell, Elissa Karasik e Zeb Wells, tra il cast proviamo un volto molto noto, l’attore sudcoreano Park Seo-joon, che abbiamo imparato a conoscere e apprezzare in film capolavori come “Parasite” o nella serie televisiva su Netflix Itaewon Class. Insieme a lui faranno parte dell’ensemble Saagar Shaikh che avrà il ruolo del fratello maggiore, mentre Zenoiba Shroff e Mohan Kapur saranno i genitori di Kamala. Tra gli attesissimi ternerà anche Goose, l’amatissimo personaggio di grandi e piccini, Flerken.

Data di uscita di The Marvels

Dopo una lunghissima attesa abbiamo finalmente una data di uscita per il film che riposta Capitan Marvel, dopo quasi cinque anni di assenza, sullo schermo, e non solo, avrebbe dovuto debuttare molto prima, già quest’estate, ma purtroppo alcuni ritardi imprescindibili hanno fatto slittare la data, adesso abbiamo la conferma che The Marvels arriverà nelle sale cinematografiche il 28 luglio 2023.