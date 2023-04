Il paradiso delle signore: anticipazioni incredibili | Finale col botto

Il finale de Il paradiso delle signore si avvicina e i fan non vedono l’ora di scoprire che cosa accadrà ai loro personaggi preferiti.

La settima stagione de Il paradiso delle signore sta ormai per concludersi: l’ultima puntata andrà in onda il prossimo venerdì 5 maggio, qualche settimana prima della solita pausa estiva della Rai. Quest’anno la grande novità è che durante i mesi estivi non andranno in onda le repliche: per rivedere i personaggi della serie bisognerà aspettare settembre.

I fan sanno già che l’ottava stagione è confermata e presto inizieranno le riprese delle nuove puntate. Visto che la Rai prevede di ricominciare in autunno, gli attori avranno davvero poco tempo per riposarsi: è probabile che le riprese cominceranno già a fine maggio per rientrare nei tempi.

I telespettatori sanno anche già che molti dei personaggi ritorneranno, anche se ci sono dei dubbi su qualcuno: tutto dipenderà da come la produzione ha deciso di concludere questa settima stagione. A poche puntate dalla fine emergono le prime indiscrezioni sul finale; le aspettative sono altissime e siamo sicuri che la conclusione non vi deluderà.

Se non avete intenzione di spoilerarvi il finale vi consigliamo di fermarvi qui e non leggere oltre: a seguire ci sono importanti anticipazioni e ipotesi che potrebbero rovinarvi la sorpresa. Se invece non state più nella pelle continuate e scoprite che cosa vi aspetta dal gran finale di stagione.

Gemma e Roberto

A giudicare dalle indiscrezioni emerse finora i principali colpi di scena riguarderanno il personaggio di Gemma. La domanda principale che molti si fanno è se si faranno le nozze tra Gemma e Roberto. Molti sostengono che potrebbero saltare e che il finale rimarrà aperto: i nodi della storia verranno chiusi con la prossima stagione.

Col ritorno di Marco le carte in tavola sono cambiate e Roberto ha notato che c’è ancora affinità tra i due. Possibile che farà saltare le nozze? Il rischio c’è ed è molto alto. Il pubblico si aspetta dei colpi di scena incredibili, anche sulla paternità del figlio di Gemma.

Spoiler su Il paradiso delle signore

Importanti colpi di scena anche per Clara, Irene e Maria che devono fare i conti con i loro problemi di cuore. Clara vuole rivelare la verità e smentire la sua storia con Francesco; Irene diventerà più fredda con Alfredo; Maria, infine, si troverà a dover scegliere tra Vito e Vittorio Conti.

C’è poi la questione di Matilde Frigerio, divisa tra Tancredi e Vittorio; quale sarà la sua scelta? E Frigerio scoprirà la verità sull’incendio della fabbrica in cui lavorava? Insomma, le questioni da risolvere sono ancora tante e bisognerà aspettare le ultime puntate per scoprire cosa c’è in serbo per i telespettatori.