Lupin 3 ha finalmente una data di uscita e un poster ufficiale | Ecco quello che dovete sapere

Il ladro gentiluomo torna nella capitale francese. Ce lo rivela il poster ufficiale distribuito da Netflix, insieme alla data di uscita.

Quest’anno ci sarà il ritorno di una delle serie non inglesi più viste su Netflix. Lupin, la serie francese ispirata al personaggio di Arsenio Lupin, anch’esso francese, era arrivata su Netflix nel 2021 con i cinque episodi che componevano la Parte 1. Qualche mese dopo il secondo drop di cinque episodi concludeva la prima stagione e vedeva il protagonista Assane Diop lasciare Parigi e la propria famiglia per sfuggire alla cattura.

A distanza di quasi due anni ecco che arriva il poster ufficiale della Parte 3, condiviso da Netflix sui suoi canali social. È un poster in pieno stile Lupin, con il ladro gentiluomo interpretato da Omar Sy che torreggia sulla città di Parigi. Ad accompagnare questa immagine c’è la data di uscita, offrendo ai fan la possibilità di contare i giorni per il ritorno della serie.

Cosa e chi vedremo in Lupin Parte 3?

La seconda parte di Lupin ci aveva lasciati con l’addio di Assane Diop al figlio Raoul e all’ex compagna Claire e la sua fuga da Parigi per far perdere le tracce di sé. Il poster lo mostra però mentre veglia su Parigi, confermando ciò che era stato teorizzato già dal trailer, ovvero il suo ritorno in Francia per salvare la sua famiglia e portarli via insieme a lui. Questa operazione verrà senz’altro ostacolata sia dalla polizia, che non si arrenderà nella ricerca di Assane, sia dai suoi nemici.

Che siano membri della famiglia Pellegrini o nuovi antagonisti, Assane avrà degli ostacoli da abbattere. I poliziotti Guedira e Belkacem stanno ancora cercando di catturare Assane nonostante questi abbia inchiodato il commissario corrotto Dumont, il quale potrebbe tornare per ottenere la sua vendetta.

Assane Diop sarà di nuovo interpretato da Omar Sy, e non sarà ovviamente l’unico ritorno. Nel cast rivedremo anche Ludivine Sagnier come Claire (The Young Pope, The New Pope), Etan Simon come Raoul, Clotilde Hesme come Juliette Pellegrini (The Shift), Soufiane Guerrab come Youssef Guedira (Patients), Shirine Boutella come Sofia Belkacem (Non conosci Papicha) e Vincent Garanger come Gabriel Dumont (Un gatto a Parigi).

Quando vedremo Lupin Parte 3?

Netflix ci rivela finalmente la data di uscita ufficiale per Lupin Parte 3. Vedremo le nuove avventure di Assane Diop il 5 ottobre 2023. Con l’arrivo di questo poster possiamo ipotizzare che un trailer ufficiale verrà rilasciato nelle prossime settimane e ci rivelerà qualcosa in più su ciò che effettivamente vedremo nei prossimi episodi.

Un teaser trailer era già stato rilasciato sei mesi fa e si concentrava molto sulla fama ottenuta da Assane dopo il suo ultimo colpo; appena prima del rilascio del poster era stata avviata invece una caccia al tesoro con un video su Twitter in cui Omar Sy, interpretando Assane, ci diceva di cercare la data nascosta da qualche parte su Netflix.