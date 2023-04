Il paradiso delle signore: Gemma a rischio, per lei una brutta scoperta | Destino doloroso

Le prossime puntate de Il paradiso delle signore potrebbero nascondere un colpo di scena incredibile e doloroso.

Tutto pronto per il finale de Il paradiso delle signore: l’ultima puntata della settima stagione è prevista in onda per venerdì 5 maggio. Ormai siamo alla fine e i telespettatori sono in fibrillazione, ansiosi di scoprire quale sarà il destino dei personaggi e chi di loro tornerà nella prossima stagione.

L’enorme successo della fiction ha portato la Rai a produrre un’ottava stagione che andrà in onda il prossimo autunno. Non sappiamo ancora quando cominceranno le nuove puntate: per scoprirlo bisognerà attendere il nuovo palinsesto di cui si saprà qualcosa per metà o fine estate.

Gli attori sono pronti a tornare sul set e ricominciare le riprese: l’inizio è previsto per inizio giugno, ma la produzione potrebbe decidere di anticiparlo a fine maggio. L’estate tutto sommato è breve e le varie attività di post-produzione potrebbero portare via molto tempo. L’ottava stagione però è ancora lontana: per ora meglio pensare ai colpi di scena delle prossime puntate.

Secondo le ultime anticipazioni ne succederanno delle belle: di sicuro non ci si annoierà. Tutte le storie si avviano alla conclusione e si possono fare già delle previsioni su cosa accadrà. Amori proibiti, nuove nascite, fughe all’estero: come andrà a finire?

Il paradiso delle signore: un successo incredibile

Il paradiso delle signore è una delle sit-com Rai più di successo di sempre. Ispirata vagamente al romanzo Al paradiso delle signore di Emile Zola, la serie racconta delle relazioni e avvenimenti attorno all’omonimo negozio della Milano degli anni ’50-’60. La serie va in onda dal 2015: inizialmente veniva trasmessa in prima serata a cadenza settimanale, mentre dalla terza stagione viene trasmessa dal lunedì al venerdì nella fascia pomeridiana.

Tanti personaggi si sono alternati in queste stagioni; ricordiamo per esempio Teresa Iorio e Pietro Mori, i protagonisti delle prime due stagioni; Marta Guarnieri; e ora, nell’ultima stagione, anche Gemma, Clara ed Elvira.

La rivelazione di Gemma

Gemma è uno dei personaggi centrali di questa stagione e anche uno di quelli che soffrirà più per il finale, o almeno così sembra. Roberto ha ormai notato il legame speciale tra lei e Marco e non sa bene come comportarsi. L’uomo ha deciso di lasciare che Marco accompagni la ragazza al controllo medico per controllare lo stato della gravidanza.

Proprio in questa occasione si parla di una terribile eventualità: Gemma potrebbe scoprire di aver perso il bambino. Sarebbe davvero un dolore atroce per la donna e per Roberto; come reagiranno i due alla notizia? Di sicuro l’impatto sarà devastante e Gemma potrebbe prendere delle decisioni pericolose per lei e i suoi affetti.