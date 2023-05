U&D, com’è diventato Diego Tavani dopo il programma? La sua vita è cambiata completamente

Spuntano le foto di Diego Tavani, l’ex cavaliere di Uomini e Donne. Ecco quanto è cambiato da quando è uscito dal programma.

L’abbiamo visto andare via dal dating show di Maria De Filippi mano nella mano con Aneta, ma spente le telecamere la loro relazione è finita.

Ad oggi gli appassionati telespettatori di Mediaset si chiedono come sia cambiato Diego Tavani esteticamente. Lui, infatti, era un uomo molto corteggiato sia nel programma che fuori.

Finalmente, dopo mesi e mesi di silenzio, spuntano le foto che testimoniano un cambiamento degno di nota. Ecco com’è oggi.

Diego Tavani e l’esperienza a Uomini e Donne

Era uno dei cavalieri del trono over più corteggiati della scorsa edizione di Uomini e Donne. Diego Tavani è stato spesso al centro studio per riferire a Maria e al pubblico di U&D come proseguiva la sua frequentazione con Ida Platano, che in quel momento aveva il cuore e la testa da un’altra parte. La donna, infatti, era ancora molto confusa per via della rottura con Riccardo e non riusciva a lasciarsi andare tra le braccia di un altro uomo. Sebbene Diego sia stato un ottimo corteggiatore, i suoi sforzi sono stati vani perché la loro relazione si è conclusa in modo tutt’altro che pacifico.

Inizialmente la dama bresciana decise di superare il suo blocco emotivo e uscire dal programma con Diego, ma quella puntata invece di avere un lito fine rappresentò l’inizio di un vero dramma televisivo. Diego si tirò indietro di fronte all’eventualità di lasciare il programma, ecco perché da quel momento il pubblico e gli opinionisti si scagliarono duramente contro Tavani.

Diego Tavani e Aneta: perché la loro storia è finita

Molti lo accusarono di essere stato falso con Ida e, conclusa la conoscenza con la dama bresciana, iniziò quella con Aneta, la donna con cui ha abbandonato il programma. È bene ricordare che nemmeno per questa scelta filò tutto liscio: Diego aveva ammesso una frase molto forte, ossia di non sentirsi pronto a causa della “troppa perfezione” della dama. La stessa Maria De Filippi, davvero scossa, lo invitò a lasciare lo studio. Ma oggi che fine hanno fatto Diego ed Aneta?

La loro storia d’amore si è conclusa poco tempo dopo l’uscita dal programma senza nemmeno un confronto tra i due. “Mi sento di dirvi che la storia con Diego è giunta al termine” – spiegò tempo fa Aneta – “Quella che lui mi dichiarava come una pausa di riflessione […] si è rivelato purtroppo un modo poco maturo e privo di confronto che mi porta a considerare definitivamente chiusa la nostra storia”. Oggi esteticamente Diego non è molto diverso da prima e si è rivelato quello che Maria aveva predetto: un uomo non ancora pronto ad aprire il suo cuore.