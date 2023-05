Vecna è il male incarnato e non avrà redenzione | Cosa gli accadrà nella S5

Il villain finale di Stranger Things è la rappresentazione del male ed in quanto tale non necessita di umanità.

I Duffer Brothers sono riusciti sicuramente a trovare una formula vincente con Stranger Things. La serie ha beneficiato fin dalla prima stagione dalla visione chiara ed inamovibile dei suoi creatori riguardo la storia, la priorità qualitativa, le atmosfere. Se c’è un piccolo neo che possiamo trovare però, è che nel corso delle stagioni la suddetta formula è stata rimescolata senza grossi cambiamenti.

Il Sottosopra corrompe e si impossessa degli abitanti di Hawkins, gli antagonisti umani finiscono per ravvedersi e qualche sfortunato personaggio viene perso lunga la via della lotta ai mostri. È quindi comprensibile quando, con l’approcciarsi della quinta ed ultima stagione, ci si preoccupi che Vecna possa avere un qualche tipo di backstory che vada a ridimensionarlo come vero villain finale.

L’influenza di Vecna sulle vicende di Hawkins è imperdonabile

Vecna non è un semplice prepotente come erano Steve o Billy; Vecna è la mente malvagia dietro tutti gli avvenimenti di Stranger Things, dall’arrivo del primo Demogorgone, all’attacco ad Hawkins, alla morte di vari personaggi. Vecna intendeva invadere il mondo reale fin dall’inizio ed ha usato metodi subdoli o direttamente violenti per riuscirci, dall’uccisione alla possessione.

Redimere Vecna significherebbe quindi perdonare, o giustificare, il suo tentativo di uccidere migliaia di persone ed invadere un intero mondo. Sembra di conseguenza scontato che stavolta i Duffer Brothers dovranno gestire l’antagonista, il vero antagonista dell’intera Stranger Things, in maniera diversa dagli altri, e questo significa nessuna pietà.

La backstory di Vecna può essere approfondita

Le origini di un villain possono essere più interessanti del villain stesso: sono solitamente personaggi che hanno condotto vite misere e si sono convertiti al male dopo che nella loro vita non era rimasto nulla per cui valeva la pena fare la cosa giusta. È uno dei principi per i quali gli antagonisti sono più affascinanti degli eroi, in quanto molto più umani e fallibili, come tutti noi.

Vecna non è da meno. La necessaria mancanza di redenzione non significa che il personaggio debba comportarsi come un antagonista per il gusto di esserlo, ma che ha ormai superato alcuni limiti che gli impediscono di essere perdonato. La sua backstory può però essere ampliata: il suo passato da umano col nome di Henry Creel, le torture e gli esperimenti subiti da Brenner come Uno ed infine l’espulsione nel Sottosopra e la trasformazione in Vecna.

Quando vedremo Stranger Things 5?

Stranger Things 5 è ancora una macchietta sull’orizzonte. L’anno scorso è uscita la quarta stagione e la serie punta ormai alla pregevolezza totale in ogni suo episodio, preferendo la qualità alla quantità. Le riprese per la quinta stagione sono previste per maggio-giugno 2023 e ci vorrà dunque almeno un anno e mezzo o due anni prima che vedremo il finale di questa ormai iconica serie.