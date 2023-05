Dopo Jeffrey Dahmer arriva Monster 2: al centro il caso dei fratelli Menendez

È stato deciso il protagonista della stagione 2 di Monster, la serie antologica di Netflix creata da Ryan Murphy.

Dopo la stagione incentrata sul serial killer Jeffrey Dahmer, che ha riscontrato un successo mondiale, Ryan Murphy ha trovato il suo prossimo soggetto da analizzare e raccontare.

L’ultima, intitolata Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story, raccontava la vita del serial killer cannibale (interpretato da Evan Peters) tra il 1978 e il 1991. Il successo travolgente ha subito dato il via ai preparativi per la seconda stagione, che si concentrerà su Lyle ed Erik Menendez.

I protagonisti saranno quindi i due fratelli noti per aver ucciso i loro genitori milionari nella loro casa di Beverly Hills nel 1989. Il titolo verrà declinato al plurale, diventando Monsters: The Lyle e la storia di Erik Menendez.

Monster 2: di cosa parlerà la nuova stagione

Dopo aver annunciato il titolo, la piattaforma di streaming Netflix ha rilasciato un breve teaser che propone ai telespettatori un assaggio di ciò che vedranno sul piccolo schermo. La seconda stagione di Monster si concentrerà sulla storia di Lyle ed Erik Menendez, raccontandola attraverso i documenti raccolti negli anni dalle forze dell’ordine. Nel teaser, infatti, si sente un’anticipazione della vera chiamata al 911 fatta Lyle Menendez.

La cruenta storia dei fratelli Menendez ha tutte le carte in regola per portare successo ulteriore alla serie televisiva e, secondo l’opinione di molti, potrebbe superare quello ottenuto con Dahmer nella prima stagione. Lyle ed Erik Menendez sono stati processati due volte in tribunale per aver ucciso i loro genitori, José e Kitty. Il primo dei due processi si è concluso sulla scia di un errore giudiziario a causa della giuria, mentre dopo il secondo i due fratelli sono stati dichiarati colpevoli di omicidio di primo grado.

Il caso dei fratelli Menendez

Il caso Menendez è noto a molti per essere stato ampiamente trattato dai media statunitensi all’inizio degli anni ’90. In passato, inoltre, sono stati prodotti numerosi documentari e drammatizzazioni sulla loro storia. Anche la prima stagione della serie televisiva Law & Order: True Crime si è concentrata sul caso, con Edie Falco che interpretava l’avvocato difensore Leslie Abramson.

Dopo il successo di Dahmer, non ci sono dubbi che l’omicidio dei fratelli Menendez otterrà grande visibilità grazie alla serie tv Netflix. La seconda stagione dovrebbe trasportare gli spettatori nella psiche dei due fratelli, analizzando dettagliatamente cosa li ha spinti a commettere un atto così mostruoso.

Ricordiamo che durante il processo i fratelli Menendez hanno affermato di aver subito da parte dei loro genitori abusi sessuali, emotivi e fisici e di averli uccisi per paura per la propria incolumità. Tuttavia, secondo l’accusa, l’omicidio aveva come movente l’eredità del padre. Di certo, quella del Menendez è una delle storie più curiose e allo stesso tempo impressionanti da seguire.