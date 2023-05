Only Murders in the Building ha una data di uscita | Ritorna il crime-comedy

La serie Hulu commedia-giallo ha finalmente una data per la sua terza stagione; ecco quando la vedremo e chi ci sarà.

Only Murders in the Building è una delle commedie del momento. Contributrice e beneficiaria del ritorno alla ribalta del genere giallo, la serie di casa Hulu racconta le sfortunate ed esilaranti vicende del trio composto da Charlie, Oliver e Mabel, tutti e tre residenti dell’Arconia Building e con una passione per il true crime. La posta in palio si alza quando i tre passano dal microfono del loro podcast, chiamato appunto “Only Murders in the Building”, ad una vera investigazione che li riguarderà da vicino.

Only Murders in the Building è stata creata due anni fa da Steve Martin e John Hoffman. Il primo, anche interprete di Charlie, è uno dei nomi più autorevoli della commedia statunitense e non solo; a lui si affianca Martin Short, altro attore e scrittore di grande prestigio che ha lavorato più volte con Steve Martin, principalmente nel film di John Landis, I tre amigos!, insieme a Chevy Chase. Selena Gomez completa il trio ma abbassando solo la media anagrafica e non quella da celebrità.

Quando uscirà Only Murders in the Building 3?

Nonostante un teaser trailer piuttosto succulento distribuito qualche settimana fa, la terza stagione di Only Murders in the Building rimaneva ancora senza una data di uscita ufficiale. A questo hanno rimediato Short e Martin pochi giorni fa, annunciando durante uno show comico in Florida che la nuova stagione debutterà l’8 agosto 2023. Sono dunque quattro i mesi che ci separano dall’avanzare delle indagini del tridente.

Ma a che punto ci aveva lasciati la seconda stagione? Dopo aver investigato nella S1 sull’omicidio avvenuto nell’Arconia e collegato a Mabel, i tre hanno dovuto abbassare il loro profilo per via delle indesiderate attenzioni nei loro confronti sia della polizia, sia dei malviventi. Dopo aver risolto nuovamente il caso ed essere tornati alla normalità per un anno, i tre sono coinvolti in una nuova indagine quando l’attore Ben Glenroy muore sul palco alla prima dello spettacolo di cui Oliver è il regista.

Le aggiunte al cast nella terza stagione

Only Murders in the Building e il calibro della produzione che vi è dietro ha dimostrato fin dall’inizio di essere in grado di coinvolgere nomi davvero pazzeschi. Che siano guest o personaggi ricorrenti, nella serie abbiamo visto Sting, Amy Schumer, Jimmy Fallon, Tina Fey e Cara Delevingne. Ben, l’attore che muore nel bel mezzo dello spettacolo alla fine della seconda stagione, è Paul Rudd, il quale rivedremo anche nella terza.

L’aggiunta più autorevole è senz’altro quella di Meryl Streep, una delle attrici più amate e premiate di sempre. Il suo personaggio compare anche nel teaser e pare essere una delle attrici che lavorerà con Oliver per il suo spettacolo; alla table read però, si dimentica di dire le sue battute e termina con un ambiguo: “Oddio, sono io. Scusate. Sono io, vero?”. Chissà che gli autori non abbiano nascosto un indizio in bella vista.

Only Murders in the Building è disponibile in Italia su Disney+.