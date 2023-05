Cinema Beetlejuice 2: la data di uscita coincide con un film dell’MCU | Cosa accadrà? Di Federico Del Ferraro - 15

Il sequel del celebro film di Tim Burton ha una data di uscita ufficiale, ed è la stessa di un atteso remake.

Beetlejuice – Spiritello porcello è il secondo lungometraggio della carriera di Tim Burton, uno di quelli che ha contribuito ad istituzionalizzare Burton come un regista dalla voce e dall’immaginario assolutamente unici. Se ad oggi lo stesso Tim Burton può creare una serie come Mercoledì e riscuotere il successo clamoroso che ha riscosso, tutto lo si deve ai suoi inizi dei quali Beetlejuice fa parte.

Un sequel di Beetlejuice è nell’aria da ben dieci anni, dal 2013, quando Tim Burton e Warner Bros. entrarono in trattativa per svilupparlo insieme. Questo sviluppo fu travagliato: nel 2014 arrivò la conferma che il sequel si sarebbe fatto e che Burton sarebbe stato sulla sedia del regista, mentre nei due anni successivi si discusse del ritorno o meno delle due star protagoniste del film originale, Michael Keaton e Winona Ryder. La conferma è arrivata solo quest’anno da parte di Warner Bros., ed oggi abbiamo anche la data di rilascio ufficiale.

Cosa sappiamo di Beetlejuice 2?

Non ci sono molti dettagli noti riguardo Beetlejuice 2. Il cast, in parte, è invece fra quelli di cui siamo a conoscenza: torneranno effettivamente Michael Keaton (Batman) e Winona Ryder (Stranger Things) nei ruoli originali di Betelgeuse e Lydia Deetz, ai quali si aggiunge anche Catherine O’Hara (Nightmare Before Christmas) che torna nei panni di Delia Deetz. Al trio si uniscono Jenna Ortega (recentemente in Mercoledì di Tim Burton e Scream VI), Justin Theroux (Mulholland Drive), Monica Bellucci (Matrix Reloaded, Matrix Revolutions) e Willem Defoe (Spider-Man).

La trama è ancora un mistero, e il film del 1988 aveva lasciato Betelgeuse in attesa di arrivare all’al di là, luogo da cui forse riuscirà ad evadere in questo sequel per tornare dai suoi originari nemici, i Deetz. Quello che sappiamo è la data di uscita del film, questa coincidente al giorno di uscita di un film piuttosto atteso facente parte dell’MCU: stiamo parlando di Blade.

Beetlejuice 2 e Blade usciranno lo stesso giorno?

Blade è un film facente parte della Fase Cinque del Marvel Cinematic Universe, l’ultimo lungometraggio prima della Fase Sei. Blade, oltre ad essere l’adattamento del personaggio dei fumetti Marvel, è un remake: l’ammazzavampiri è infatti già stato su schermo nella trilogia a lui dedicata e composta da Blade, Blade II e Blade: Trinity, con il protagonista interpretato da Wesley Snipes. Quest’ultimo fu anche considerato per tornare nel film MCU, ma il ruolo andò invece al due volte vincitore Oscar, Mahershala Ali (Moonlight, Green Book).

Sia Beetlejuice 2 che Blade sono previsti per il 6 settembre 2023. Detto questo, non è certo che vedremo effettivamente uno scontro al botteghino fra i due: Blade ha sofferto prima di un cambio regista e poi per lo sciopero della Writers Guild of America, iniziato lo scorso 2 maggio e tutt’ora in corso. È quindi possibile che la data del film Marvel verrà spostata e Beetlejuice 2 potrà godere del palcoscenico tutto per sé.