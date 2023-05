Cinema Blue Beetle: tutto ciò che il trailer ci racconta | Sarà nel nuovo DCU di Gunn? Di Federico Del Ferraro - 15

Il trailer ufficiale per Blue Beetle è stato rilasciato il mese scorso: vediamo personaggi, costumi e un accenno di trama.

Il mondo della DC Comics in cinema e televisione sta per ripartire da zero con James Gunn. Il regista, già ben affiatato col mondo dei supereroi grazie alla sua trilogia dell’MCU Guardiani della Galassia, si è trasferito ora al gruppo rivale, padre di eroi immortali come Superman, Batman e Wonder Woman. Rinominato DC Universe, questo nuovo universo narrativo si sta preparando per fare il suo esordio.

Un film che viene direttamente dai fumetti DC e che potrebbe essere incluso nel DCU è Blue Beetle. Il personaggio, sicuramente meno conosciuto del trio prima citato, ma altrettanto longevo. Blue Beetle nasce nel 1939 e appare su svariate riviste fino al suo acquisto da parte della DC Comics nel 1983. Ora si vuole far conoscere questo supereroi insettoide anche sul grande schermo.

Il trailer di Blue Beetle: trama, personaggi ed altri dettagli

Ci sono ottime chance che il trailer di Blue Beetle non sarà il trailer più spettacolare che ti capiterà di guardare. Al suo interno vediamo il nostro protagonista, Jamie Reyes, un giovane ragazzo ispanico che tramite Jenny, una sua amica della quale è innamorato, viene in contatto con uno Scarabeo alieno. L’artefatto lo attacca, ma quello che sembra essere un’aggressione si rivela invece un dono: lo Scarabeo gli fornisce un’esoscheletro capace di gesta incredibili come volare nello spazio o creare qualsiasi arma Jaime desideri.

I temi sollevati dal trailer non sono così sbalorditivi. Pare che lo Scarabeo appartenesse alle Kord Industries e sia stato sottratto loro da Jenny per evitare che il capo dell’azienda, Victoria Kord, lo utilizzi per scopi poco nobili. Jamie ora ha la responsabilità del potere del Blue Beetle e dovrà usarlo coscientemente (“L’universo ti ha mandato un regalo, e devi capire in che modo sfruttarlo”). Nel frattempo, il villain Conrad Carapax lo avverte che l’amore che Jaime prova per la sua famiglia sarà la sua rovina.

Cast, data di uscita, piani per il DCU

Il cast di Blue Beetle è, ovviamente, a grande prevalenza ispanica. Il protagonista, Jaime Reyes / Blue Beetle, è interpretato da Xolo Maridueña, già noto per i suoi ruoli in Cobra Kai e Parenthood (inoltre Maridueña ha partecipato al leggendario Episodio 8 di Twin Peaks – Il ritorno). Gli antagonisti saranno Victoria Kord e Conrad Carapax, interpretati rispettivamente da Susan Sarandon (Thelma & Louise) e Raoul Trujillo (The New World – Il nuovo mondo).

L’amica e cotta di Jaime, Jenny Kord, è interpretata dalla modella brasiliana Bruna Marquezine, mentre nella famiglia Reyes ci saranno Damián Alcázar come il padre Alberto (Le cronache di Narnia – Il principe Caspian), Elpidia Carrillo come la madre Rocio (Predator), Adriana Barraza come la nonna (Babel) e Belissa Escobedo come la sorella Milagro. Infine, Harvey Guillén (What We Do In The Shadows) interpreta il dottor Sanchez, scienziato delle Kord Industries.

Blue Beetle sarà nelle sale italiane dal 17 agosto 2023. Trattandosi di un film che probabilmente verrà incluso nel neonato DC Universe di Gunn e Safran, speriamo che Blue Beetle riuscirà a dare di più di un trailer che, oltre a mosse scintillanti, una CGI non convincente e dei temi già ampiamente esplorati, non sembra offrire molto.