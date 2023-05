Cinema Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland: i tre interpreti di Spider-Man a confronto in un video TikTok Di Elisabetta Guglielmi - 20

Un video condiviso su TikTok mette a confronto gli Spider-Man di Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland.

Spider-Man, l’iconico personaggio dei fumetti statunitensi creato nel 1962 dallo scrittore Stan Lee e dal disegnatore Steve Ditko, ha acquisito maggiore notorietà con una serie di pellicole cinematografiche che lo vedono protagonista diventando uno dei supereroi più amati della Marvel. Come ben sapranno tutti gli appassionati delle saghe a fumetti e cinematografica, dietro a Spider-Man si cela l’identità di Peter Parker.

Nella prima trilogia di film live-action diretti dal regista statunitense Sam Raimi, Peter Parker è interpretato dall’attore americano Tobey Maguire. Il primo film, intitolato Spider-Man, è stato distribuito negli Stati Uniti i primi di maggio 2002 ed è stato seguito da Spider-Man 2 (2004) e Spider-Man 3 (2007).

Nel luglio del 2012 la casa di produzione cinematografica Sony Pictures Entertainment Inc. ha riavviato il franchising con un nuovo regista e un nuovo cast. A vestire i panni del supereroe mascherato in The Amazing Spider-Man (2012) è Andrew Garfield, che torna a interpretare l’Uomo Ragno anche in The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro (2014).

Con l’introduzione nel 2015 del personaggio di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe (MCU) a opera della Sony e della Disney, è stato scelto un altro attore per interpretare il ruolo del supereroe: Tom Holland. Holland ha così rivestito i panni di Peter Parker in Captain America: Civil War (2016), in Spider-Man: Homecoming (2017), in Avengers: Infinity War (2018), in Avengers: Endgame (2019), in Spider-Man: Far from Home (2019) e in Spider-Man: No Way Home (2021).

In quest’ultima pellicola anche Tobey Maguire e Andrew Garfield riprendono i loro rispettivi ruoli, scelta particolarmente apprezzata dai fan tanto da rendere questa pellicola uno dei maggiori incassi della storia.

Ognuno dei tre attori che ha interpretato Spider-Man ha contribuito a rendere iconico il personaggio, dotandolo di sfaccettature caratteriali diverse.

I fan del supereroe della Marvel sapranno individuare immediatamente le differenze tra i tre Spider-Man. A riassumere però perfettamente le peculiarità di ciascuna versione è un’utente di TikTok sul proprio account @lovegodlovepeople.

Il video condiviso su TikTok

Nei giorni scorsi @lovegodlovepeople ha condiviso un video della durata di pochi secondi nel quale propone a confronto un’imitazione di Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland.

Come appare chiaramente evidente dal filmato, lo Spider-Man interpretato da Andrew Garfield è il più espressivo: l’attore britannico recita con più enfasi rispetto agli altri due attori, facendo maggiormente ricorso alla gestualità e alla mimica facciale.

Il personaggio interpretato da Tobey Maguire si mostra invece il più stoico tra le tre versioni: l’attore della trilogia di Sam Raimi utilizza solo all’enfasi della voce per dare spessore psicologico al suo personaggio senza ricorrere alla gestualità.

La versione interpretata da Tom Holland si presenta invece come una sintesi tra le due versioni precedenti.

Gli utenti di TikTok hanno particolarmente apprezzato il confronto proposto da @lovegodlovepeople: in migliaia hanno infatti commentato positivamente la clip video.

Sicuramente gli appassionati dell’universo Marvel non dovranno aspettare molto prima di potere vedere almeno due degli attori tornare a rivestire i panni del supereroe.

Non solo Tom Holland infatti quasi sicuramente interpreterà di nuovo Spider-Man, ma probabilmente anche Tobey Maguire tornerà nel ruolo del personaggio che lo ha reso famoso in Spider-man 4.