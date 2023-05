Cinema Guardiani della Galassia Vol. 4: cosa sappiamo del potenziale sequel MCU? Di Federico Del Ferraro - 15

Guardiani della Galassia Vol. 3 ha messo un punto al team che conosciamo, ma gli eroi cosmici potrebbero tornare.

La trilogia di James Gunn dedicata ai Guardiani della Galassia comprende tre dei film più amati di tutto il Marvel Cinematic Universe. Gunn ha coltivato il progetto personalmente, scrivendo e dirigendo tutti e tre i capitoli e restituendo quindi un senso di progressione ed evoluzione dei personaggi coeso ed equilibrato. L’ultimo dei tre, Guardiani della Galassia Vol. 3, è uscito nelle sale cinematografiche italiane il 3 maggio, conquistando il pubblico grazie ad una storia funzionale messa al servizio dei personaggi che tutti adorano.

James Gunn, però, ha lasciato la nave. Fra il suo addio ai Marvel Studios, i longevi piani per il futuro dell’MCU e le varie dichiarazioni del cast, un quarto capitolo diventa sempre più improbabile. Ora però, nonostante gli enormi ostacoli per il ritorno del team galattico e di un Guardiani della Galassia Vol. 4, cercheremo di scovare le ragioni per cui, un giorno, rivedremo la saga sul grande schermo.

James Gunn ha dato il suo benestare per la realizzazione di un Vol. 4

James Gunn, per quanto sia stato la chiave del successo dei Guardiani al cinema, non detiene ovviamente alcun diritto sui personaggi o sulle storie del gruppo di supereroi. Questo per dire che se i Marvel Studios volessero produrre altri dieci film sui Guardiani potrebbero chiaramente farlo senza interpellare Gunn. Quest’ultimo però, intervistato dall’Esquire Middle East, ha dichiarato che amerebbe vedere Guardiani della Galassia Vol. 4 anche se nato da un altro scrittore e/o regista.

“Penso che fintanto che qualcuno lo desideri veramente, e non provi solo a copiare quello stile, potrebbe essere davvero stupendo”, ha detto Gunn. Dunque anche il creatore della trilogia vede un possibile futuro per i Guardiani che non comprenda il suo contributo, e questo aspetto è già da solo un passo importante per la realizzazione futura di un Vol. 4.

I nuovi Guardiani della Galassia

James Gunn da diversi anni è stato chiaro sulle sue intenzioni nei confronti dei Guardiani della Galassia: il suo piano era quello di creare una trilogia che ruotasse in particolar modo intorno a Rocket (Bradley Cooper), e che Guardiani della Galassia Vol. 3 sarebbe stato l’ultimo film con questa iterazione dei supereroi cosmici. Entrambe queste dichiarazioni non escludono la futura esistenza di un quarto capitolo.

Anzitutto, Gunn ha completato il suo piano di una trilogia ma non ha messo un punto definitivo alla storia dei Guardiani – e, come detto sopra, non sarebbe contrario al proseguimento della loro storia. Inoltre, Gunn stesso ha formato un nuovo team di Guardiani nella prima delle due scene dopo i titoli di coda di Vol. 3, team formato da Rocket, Groot, Kraglin, Adam Warlock, Cosmo, Phyla e Blurp; ecco la squadra che potremmo vedere nel futuro dell’MCU.

Quando vedremo Guardiani della Galassia Vol. 4?

Guardiani della Galassia Vol. 4, finora, esiste solo nei sogni dei fan e nelle fugaci dichiarazioni di Gunn e del cast e per questo motivo non è possibile dare date a informazioni ufficiali sul film. Ciò che è certo è che, se Vol. 4 vedrà la luce, lo farà post Fase Sei e post Saga del Multiverso. Questo significa che Guardiani della Galassia Vol. 4 (così come qualsiasi altro film non confermato ma solo speculato) si andrebbe a posizionare almeno nella seconda metà del 2026.

Se Vol. 4 accadrà ci possiamo aspettare il ritorno di Bradley Cooper, Vin Diesel, Sean Gunn, Will Poulter e Maria Bakalova, oltre, forse, al ritorno di Chris Pratt nel ruolo di Star-Lord. Dave Bautista si è dichiarato soddisfatto della chiusura di Drax, così come Pom Klementieff per la sua Mantis, mentre Karen Gillan ha lasciato una porta aperta per il ritorno di Nebula.