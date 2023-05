Cinema Mission: Impossible – Dead Reckoning arriverà presto al cinema | Le novità Di Federico Del Ferraro - 4

Tom Cruise tornerà nei panni di Ethan Hunt in uno dei franchise che l’ha reso la superstar che è oggi: Mission: Impossible.

Tom Cruise è la star che è oggi grazie ad una carriera ricca in cui ha collaborato con registi e colleghi attori fra i più grandi ed ha aiutato a realizzare film e saghe leggendarie. Sul podio c’è senz’altro Mission: Impossible, franchise nato nel 1996 col film omonimo di Brian De Palma e diventato presto un fenomeno del botteghino, ispirando numerosi sequel. Dead Reckoning è il settimo capitolo e sarà diviso in due parti, assicurando quindi al franchise anche un ottavo film.

Quasi un anno fa veniva rilasciato il trailer ufficiale per Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno, un trailer che, nonostante i grandi stunt mostrati, ci immaginiamo non abbia neanche scalfito la superficie di ciò che sarà il film. L’ambientazione è perlopiù italiana, con inseguimenti e scene d’azione che prendono luogo fra i vicoli storici di Roma o a Venezia, ma includerà anche altre location in giro per il mondo. Tom Cruise è pronto a tornare a stupire il pubblico dopo il travolgente successo di Top Gun: Maverick.

Quando uscirà Dead Reckoning – Parte uno?

Il settimo capitolo di Mission: Impossible – così come fu per il sopra citato Top Gun: Maverick – ha avuto una produzione lunga e ostacolata per via del COVID. Le riprese si sono tenute fin da inizio 2020 in Italia, dove più volte si sono fermate a causa della pandemia. Questo ha fatto slittare tutto il processo produttivo e post-produttivo: la data di uscita fu spostata dall’originale luglio 2021 a novembre dello stesso anno, poi a maggio 2022 e poi ancora a settembre.

Infine, caduto anche l’appuntamento di settembre, la data ufficiale è stata fissata al 12 luglio 2023, vale a dire a meno di due mesi da oggi. In Italia il film uscirà nelle sale il giorno successivo, il 13 luglio. Questi continui rimandi sono stati una costante per il cinema durante e a seguito della pandemia, ma hanno a volte costituito un vantaggio per le pellicole che hanno radunato ben più aspettativa di quella che le avrebbe attese altrimenti.

Il cast di Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno

Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno vanta un cast eccezionale, stracolmo di nomi celebri. La punta di diamante è ovviamente Tom Cruise, che torna ad interpretare l’agente dell’IMF Ethan Hunt; questa coppia di film sarà l’ultima missione con lui come protagonista. Insieme a Cruise tornano anche Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Henry Czerny, Vanessa Kirby e Frederick Schmidt.

I nuovi arrivati sono altrettanto prestigiosi e comprendono Esai Morales, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Rob Delaney, Charles Parnell, Indira Varma, Mark Gatiss, Greg Tarzan David e Cary Elwes. Nel prossimo capitolo, Dead Reckoning – Parte due, che è in corso di riprese in questi giorni, ci saranno anche Nick Offerman, Janet McTeer, Holt McCallany e Rolf Saxon.