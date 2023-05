News Mediaset nei guai: il noto conduttore passa alla concorrenza | Sorte incerta per il Biscione Di Marina Drai - 11

Continua il brutto periodo per Mediaset dopo che uno dei conduttori più noti rischia di passare alla concorrenza.

Per Mediaset gli ultimi mesi sono stati piuttosto difficili: il Grande Fratello VIP ha sollevato numerosi questioni riguardo la qualità dei reality portati in televisione, e i numerosi “scandali” di cui si sono resi protagonisti i concorrenti hanno richiesto un intervento dei vertici dell’emittente.

Nonostante le difficoltà, Mediaset ha ancora diversi nomi sui quali puntare, primi tra tutti i fedelissimi Maria De Filippi e Gerry Scotti: i due conduttori militano da decenni nell’emittente e non sembrano intenzionati ad abbandonare il loro ruolo. Pilastri della televisione, ormai il loro volto è associato indissolubilmente ai programmi del Biscione.

Gerry Scotti è pronto per cominciare un nuovo ciclo di Caduta Libera che andrà in onda per l’intero mese di giugno. I telespettatori potranno continuare a seguire il quiz-show tanto amato ancora per un po’, prima della meritata pausa estiva del conduttore: la nuova stagione ricomincerà a settembre.

In autunno il conduttore sarà anche impegnato nella nuova edizione di Tu si que vales e nel ritorno de Lo show dei record che tanto mancava al pubblico. Per Gerry Scotti si prospetta un autunno e un inverno pieni di impegni e soddisfazioni.

Il conduttore potrebbe dire addio a Mediaset

L’emittente potrebbe rischiare di perdere uno dei conduttori più seguiti in questo periodo: parliamo di Nicola Porro, alla guida di Quarta Repubblica su Rete 4. Il programma tratta di temi di attualità, politica ed economia insieme agli ospiti in studio, cercando di approfondire gli argomenti sotto diversi punti di vista.

In onda in prima serata, la trasmissione potrebbe subire uno stop o semplicemente un cambio di conduzione: secondo indiscrezioni sempre più insistenti, il giornalista starebbe valutando di passare in Rai e imbarcarsi in nuovi progetti. Porro lascerebbe Mediaset dopo 7 anni di collaborazione durante i quali ha condotto programmi come Matrix e Virus – Il contagio delle idee.

Cosa accadrà?

Se il Biscione dovesse davvero perdere Porro dovrà correre ai ripari il prima possibile. Al momento, secondo i rumour, il cambio di carriera del giornalista non è ancora confermato, ma è altamente probabile che stia valutando il passaggio alla concorrenza per cogliere nuove opportunità. Né Rai né Mediaset hanno commentato la notizia, tantomeno Porro.

La presunta scelta di Nicola Porro arriva poco dopo le indiscrezioni sull’abbandono di Che tempo che fa di Fabio Fazio. Al momento non ci sono conferme né dall’una né dell’altra parte, ma sembra che qualcosa si stia davvero smuovendo negli studi delle due emittenti. Sicuramente il prossimo autunno ci saranno delle belle sorprese nel palinsesto.