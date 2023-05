News Gianni Morandi perde il sorriso, terribile dramma familiare gli è piombato addosso Di Ambra Ferri - 9

Una bruttissima rilevazione rompe la serenità di Gianni Morandi. Il cantante ora ha un grande pensiero per la testa.

Quando arrivano questo genere di notizie, non si è mai pronti ad accoglierle. E per quanto Gianni Morandi sia sempre positivo, spesso fa fatica anche lui a mantenere il sorriso.

La notizia che riguarda la sua famiglia cade come un fulmine a ciel sereno nella sua vita sconvolgendo lui e tutti i suoi fan.

Ma cosa sta succedendo a Gianni Morandi? La situazione è più preoccupante del previsto e avrà molte conseguenze difficili da gestire.

Gianni Morandi ha perso il sorriso

L’abbiamo visto tornare sul palco di Sanremo dei panni di co-conduttore insieme ad Amadeus. Gianni Morandi è uno dei cantanti più amati della scena italiana, anche per la persona che è: sempre sorridente e solare, porta positività nelle case degli italiani, disposti a seguirlo ovunque pur di rubargli un selfie o cantare con lui.

A Sanremo ha deliziato i suoi fan con una semplice chitarra alla mano, cantando quei brani intramontabili che non hanno età. Non solo, c’è stato un iconico momento con Massimo Ranieri e Albano: i tre big della musica italiana hanno fatto cantare tutta la penisola con i loro bellissimi ed emozionanti brani.

Il problema di Paolo Antonacci, nipote di Gianni Morandi

Purtroppo, però, questo non è un periodo facile per Gianni, che sta passando un momento buio e pieno di preoccupazioni. Vi ricordate quando, come un tenero nonno ha ripulito la scenografia distrutta da Blanco sul palco di Sanremo? Ecco, ora è proprio quel lato della sua personalità a soffrire.

Gianni Morandi sta molto male per il suo adorato nipote Paolo Antonacci, figlio del famosissimo cantante Biagio. Il motivo? Il giovane in passato ha sofferto di un disturbo ossessivo-compulsivo che non gli lasciava tregua. Lo aveva raccontato lui stesso al Corriere Della Sera, confessando di soffrire per essere figlio e nipote di due grandi artisti.

Con il tempo e il giusto aiuto, per fortuna Paolo è riuscito a guarire e ora lavora proprio nel mondo musicale, dove sta avendo grande successo grazie al suo immenso talento di famiglia. Per citare solo gli ultimi precedenti, ha lavorato al pezzo Tango di Tananai – presentato a Sanremo – oltre che al brano cantato da Rosa Chemical sul palco dell’Ariston, dal titolo Made in Italy. Insomma, le cose per lui sembrano andare molto meglio, ma in passato ha dato un grande pensiero a Gianni che, in qualità di nonno, era molto preoccupato per lo stato di salute del suo amato nipote Paolo.