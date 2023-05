News Addio insonnia: questi alimenti vi aiuteranno a sconfiggerla per sempre Di Ambra Ferri - 12

L’insonnia è un fastidioso nemico di molte persone, ma ci sono dei rimedi per annientarlo a partire dalla tavola: ecco quali.

Chi soffre di insonnia sa bene quanto sia fastidioso non riuscire a riposare anche quando si è stanchissimi: si tratta di un disturbo invalidante che colpisce moltissime persone.

Alcuni trovano sollievo grazie alla melatonina o altri rimedi naturali: tra questi ci sono anche degli alimenti che possono aiutare a prendere sonno.

Non sono molto conosciuti, eppure assumerli può svoltare la vostra vita. Ecco quali sono e quando assumerli.

Rimedi naturali per combattere l’insonnia

Moltissime persone soffrono di disturbi del sonno che influenzano negativamente il loro umore e le giornate. L’insonnia può persino pregiudicare le prestazioni lavorative e scolastiche, proprio perché si ha sempre la sensazione di non aver riposato bene o quanto basta.

Dopo una notte insonne è facile cadere nel nervosismo e diventare irascibili e inavvicinabili. Chi soffre di questo disturbo sa bene quanto sia fastidioso e totalizzante. Una delle cause sarebbe da ricondurre alla carenza di melatonina nel corpo, che si può assumere in compresse o attraverso camomille specifiche, ma anche alimenti.

Gli alimenti che contengono melatonina

Questo ormone, prodotto dal cervello, influenza moltissimo le nostre ore di sonno e quindi l’umore della giornata successiva. Prodotta naturalmente dal nostro organismo, la melatonina regola la dopamina, il cortisolo e il ciclo circadiano. Insomma, la sua presenza ci fa sentire di gran lunga meglio, mentre la sua carenza può essere devastante sia dal punto di vista fisico che psicologico.

Non tutti sanno che ci sono alcuni alimenti ricchi di melatonina: questi sono prevalentemente di origine vegetale, come ad esempio il mais, le ciliegie, le mele e lo zenzero. Non solo, anche banane, ananas, cipolle, pomodori, arance, cavoli, ravanelli e asparagi contengono questo ormone benefico. Una buona notizia per i golosi di dolci è che anche il cacao rientra tra questi alimenti: possiamo quindi concederci un cucchiaino la sera senza sentirci in colpa per regalarci sette ore di lungo riposo.

Per sconfiggere il rischio di restare a fissare il soffitto tutta notte, sarebbe bene evitare di trascorrere troppo tempo davanti a tablet, smartphone e TV poco prima di andare a dormire. Prediligere, invece, un buon libro o un cucchiaino di cacao. Infine, un consiglio da non sottovalutare è quello di fare il pieno di luce solare durante le ore diurne: approfittate del sole per poi godere del buio! Questi sono solo alcuni dei semplici e pratici consigli per riposare meglio senza dover ricorrere a farmaci o terapie per combattere la fastidiosa insonnia e ridurre finalmente le occhiaie.