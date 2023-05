Cinema Sebastian in live-action mostrato chiaramente nella clip di “In fondo al mar” Di Federico Del Ferraro - 11

Nelle ultime settimane abbiamo ricevuto i first look ai personaggi live action de La sirenetta: ecco la canzone di Sebastian.

La Disney sta convertendo i suoi classici immortali animati in film live action uno dopo l’altro. A breve sarà il turno de La sirenetta, film del 1989 diretto da Ron Clements e John Musker, ispirato all’omonima fiaba di Hans Christian Andersen. Il remake, diretto stavolta da John Marshall, è ormai prossimo alla sala cinematografica. Se però non vi sono capitati per le mani i first look dei personaggi in CGI rilasciati qualche settimana fa, potete recuperare questa breve clip della famosa canzone In fondo al mar di Sebastian.

Il granchio servitore del Re Tritone è interpretato nella versione originale da Daveed Diggs, attore, ballerino e cantante famoso principalmente per i ruoli del marchese di La Fayette e di Thomas Jefferson nel musical Hamilton; per la sua interpretazione di Jefferson ha vinto anche un Tony Award al miglior attore non protagonista. In italiano il granchio compositore sarà doppiato da Mahmood.

Sebastian, Flounder e le controversie legate alla CGI

Il cammino live action della Disney non è stato privo di critiche fin dai primi remake. La voglia di realismo lascia molto meno spazio all’espressività dei personaggi, specialmente se confrontati con le loro controparti originali animate. L’animazione consente infatti di raggiungere picchi di espressività unici che mantengono un equilibrio fra rappresentazione veritiera ed interpretazione artistica.

Il remake de La sirenetta non è si è salvato da questo tipo di critiche, le quali si sono solo inasprite dopo la distribuzione dell’estetica ufficiale dei personaggi animali come Sebastian e Flounder. Se nella versione originale essi trasmettevano tutto il carisma che la Disney è sempre stata in grado di infondere nei suoi disegni, la CGI non è stata in grado di restituire le stesse vibes. In generale, gli effetti speciali del film non hanno convinto molto da immagini e trailer, compresi quindi il mondo sottomarino e la composizione degli attori al suo interno.

La sirenetta a breve in sala cinematografica

La sirenetta di John Marshall ne ha davvero passate tante, dalle controversie legate ad Halle Bailey come interprete di Ariel fino alle sopra citate critiche riguardo la scarsa efficacia della computer grafica. Sarà infine il test della sala a decretarne sia il valore artistico che commerciale, ma è forse facile prevedere quale sarà il risultato per entrambi gli ambiti.

Nel cast de La sirenetta troviamo Halle Bailey come Ariel, Jonah Hauer-King come Eric, Melissa McCarthy come Ursula, Javier Bardem come il Re Tritone, Daveed Diggs come Sebastian, Jacob Tremblay come Flounder e Awkwafina come Scuttle.

La sirenetta sarà in sala cinematografica dal 24 maggio 2023 e sarà l’ultimo film live action Disney per quest’anno, seguendo Peter Pan & Wendy dello scorso 28 aprile che è stato distribuito esclusivamente in streaming su Disney+.