The Rocky Horror Show torna a Milano dal 28 novembre al 3 dicembre 2023

Stravagante, divertente, provocatorio, eccentrico, The Rocky Horror Show si prepara a tornare con tutta la sua magia in Italia.

Richard O’Brien, in occasione del 50°anniversario del leggendario musical, ci porterà nel suo magnetico mondo attraverso il prossimo e lunghissimo tour nelle città di Torino, Napoli, Roma, Milano, Padova per poi lasciare l’Italia, arrivando fino in Slovenia, a Lubiana.

The Rocky Horror Show, dunque, non mancherà nelle sale del TAM Teatro Arcimboldi di Milano dove si terrà dal 28 novembre al 3 dicembre 2023, offrendo nuovamente l’occasione ai fan milanesi di lasciarsi trasportare e stravolgere dalla visione di questo iconico e straordinario spettacolo. Il precedente tour aveva già conquistato tutti, da Milano a Roma a Trieste fino al Regno Unito, registrando il tutto esaurito in ogni città.

Dal suo debutto a Londra nel 1973, davanti a una platea di sole 63 persone al Royal Court’s Theatre Upstairs, il Rocky Horror Show è diventato un vero e proprio fenomeno culturale, il musical contemporaneo più longevo, guadagnando fan in tutto il mondo grazie al suo stile unico, al modo di interagire con il pubblico, al suo umorismo eccentrico e alla sua iconica e coinvolgente colonna sonora con canzoni come “Time Warp”, “Sweet Transvestite” e “Science Fiction/Double Feature”.

Un tale epilogo non se lo sarebbe mai aspettato l’autore Richard O’Brien, il quale ricorda: “Negli anni ’70, quando qualcuno mi chiese di organizzare la festa di Natale dello staff agli EMI Film Studios e io mi presentai con una canzone intitolata Science Fiction Double Feature”, poi prosegue, “Non avrei mai detto che quello era il germe dell’idea che si è trasformata oggi in quello che è The Rocky Horror Show”. Dal Royal Court’s Theatre Upstairs è passato immediatamente al Chelsea Classic Cinema, per poi arrivare al Kings Road Theatre tra il 1973 e il 1979 e al Comedy Theatre nel West End tra il 1979 e il 1980.

The Rocky Horror Picture Show

Il successo del Rocky Horror Show ha generato anche un film cult, intitolato “The Rocky Horror Picture Show”, diretto da Jim Sharman nel 1975, con molti dei membri del cast originale del musical come Tim Curry e lo stesso Richard O’Brien nel ruolo di Riff Raff. Il film ha raggiunto un grande seguito ed è tuttora, dopo quasi cinquanta anni, proiettato nei cinema di tutto il mondo.

La trasposizione cinematografica ha reso il musical di Richard O’Brien una vera e propria leggenda, ma lo spettacolo teatrale non ha mai perso la capacità di attrarre spettatori, innovandosi continuamente, e riuscendo a coinvolgere tutti grazie a una modalità del tutto fuori dagli schemi. Durante le rappresentazioni dal vivo, infatti, i fan sono incoraggiati a partecipare attivamente al musical: ci sono tradizioni consolidate, come l’uso di Props durante determinati momenti della storia o il travestimento in personaggi del musical.

The Rocky Horror Show must go on: il musical festeggia 50 anni

Il Rocky Horror Show è un’esperienza unica nel suo genere, unendo teatro, cinema, musica. Ancora oggi, il musical, tradotto in 20 lingue, viene rappresentato in teatri di tutto il mondo e continua a intrattenere e coinvolgere il pubblico con la sua stravaganza e il suo spirito trasgressivo, registrando straordinari sold out. Afferma O’Brien: “Celebrare cinquant’anni va oltre le mie più rosee aspettative. Il fatto che lo spettacolo continui a infiammare il pubblico ovunque nel mondo è veramente elettrizzante”.

Ecco che, a distanza di ben cinquant’anni dalla prima apparizione a teatro, con la direzione di Christopher Luscombe, il Rocky Horror Show si prepara a emozionare e a sconvolgere il pubblico, come fosse ancora la prima volta. “Rocky Horror è uno spettacolo che ho sempre amato, sin dai suoi primi giorni a Kings Road. Richard O’Brien e io siamo felicissimi che questa festa continui ancora oggi raggiungendo il pubblico di tutto il mondo. Non vediamo l’ora che arrivino i prossimi 50 anni!” afferma il produttore Howard Panter.

È a disposizione per tutti i fan più sfregatati un manuale intitolato the VIRGINS GUIDE, proposto dalla produzione, all’indirizzo https://www.rockyhorror.co.uk/virginsguide

Info e prenotazioni

PREVENDITE

Biglietti disponibili su

– https://www.teatroarcimboldi.it/

– www.ticketone.it

INFOLINE E PRENOTAZIONI GRUPPI E SCUOLE: https://www.teatroarcimboldi.it/

ITALIAN TOUR 2023 50TH ANNIVERSARY

TORINO – Teatro Alfieri dall’8 al 12 novembre 2023

NAPOLI – Teatro Bellini dal 14 al 19 novembre 2023

ROMA – Teatro Olimpico dal 21 al 26 novembre 2023

MILANO – TAM Teatro Arcimboldi dal 28 novembre al 3 dicembre 2023

PADOVA – Teatro Geox dal 5 al 7 dicembre 2023

LUBIANA – Arena 9 dicembre 2023