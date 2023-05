News Pizza mortale: quella nel cartone è cancerogena, rischio morte | Allarme rosso, ecco cosa fare Di Didi Kera - 17

Sono stati fatti degli studi che dimostrano come i cartoni delle pizze potrebbero facilmente procurare il cancro nei consumatori.

L’Italia vanta una vasta gamma di cibi deliziosi che tutto il resto del mondo ci invidia. Infatti, ogni anno le città del Bel Paese vengono inondate da moltissimi turisti stranieri che sgomitano per un posto in uno dei ristoranti tipici dell’Italia.

Tra gli alimenti che rappresentato di più la nostra nazione, e che purtroppo ci copiano miseramente, troviamo al primo posto il classico piatto di pasta, seguito immediatamente dalla gustosissima e sfiziosa pizza.

Quello che delizia il palato dei consumatori è che la pizza può essere semplicemente pomodoro e mozzarella, oppure può avere moltissimi ingredienti che la rendono ricca di gusto e godereccia. La pizza è un piatto che si può mangiare in compagnia o che lei stessa fa da compagnia a chi mangia da solo.

Un alimento sbarazzino, gustoso e facile da preparare. Si può andare nelle pizzerie, comprarla surgelata e infornarla oppure ordinarla da asporto e farsela arrivare comodamente a casa. Purtroppo, però, l’ultimo metodo è a rischio estinzione perché potrebbe risultare di essere cancerogeno.

La dichiarazione della dottoressa

Da alcuni anni si discute della possibile tossicità della pizza, soprattutto a causa della formazione di IPA (idrocarburi policiclici aromatici) che si creano durante la cottura e la combustione della legna da ardere.

La dottoressa Floriana Boscaino ha affermato: “La formazione di IPA può essere minimizzata evitando il contatto diretto dell’alimento con la fiamma, cucinando a temperature più basse per periodi più lunghi. Tutte soluzioni incompatibili con una pizza cotta al forno a legna o una bistecca cotta alla brace, per esempio”. Ma il metodo di cottura non è il solo ad allarmare gli esperti.

Imballaggio pericoloso

Infatti, sembra che anche il cartone usato per l’asporto sia molto pericoloso per la nostra salute. Ne esistono di tre tipi: in pura cellulosa, in semichimico e in cartone riciclato. Questi tre tipi di imballaggi si differenziano per il loro colore: bianco, marrone e grigio. L’ultimo tipo sembra essere quello più nocivo per i consumatori. Gli imballaggi riciclati contengono più sostanze cancerogene in quanto provengono da altri già usati in precedenza.

Inoltre, si possono ingerire altre due sostanze pericolose: l’acrilamide e le micotossine. Le prime si formano cuocendo i carboidrati e le seconde possono contaminare la farina e sono molto nocive perché probabili portatori del batterio dell’escherichia coli. Dunque, se siete amanti della pizza, cercate di mangiarla con i migliori ingredienti possibili.