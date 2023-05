News Simona Ventura colpita nella notte: “Non è bastato” | Tragedia improvvisa Di Didi Kera - 12

La conduttrice ha passato momenti davvero orribili a causa di un drammatico evento accaduto poco tempo fa.

Simona Ventura è una delle conduttrici italiane più amate e seguite dai telespettatori del Bel Paese per il suo carattere forte, deciso e sicuro di sé ma anche per saper dimostrare di essere, comunque, una donna sensibile alle tragedia ed ai problemi altrui.

La Ventura può vantare una vita privata e professionale ricche di soddisfazioni, sebbene anche lei ha avuto periodi terribili. Negli ultimi tempi il pubblico italiano può vederla condurre, assieme alla collega ed amica Paola Perego, una trasmissione che va in onda tutte le domeniche mattine su Rai2. Stiamo parlando del talk show Citofonare Rai2.

Recentemente un tragico evento ha sconvolto in modo particolare la conduttrice, portandola a riflettere sulle cose che si hanno e si danno per scontante e che, una volte perse, ci si rende conto quanto queste erano importanti per noi.

Circa un mese fa, Simona ha pubblicato una foto con questa didascalia: “Le immagini di Julia Ituma nella notte al telefono, rannicchiata su sé stessa, mi hanno profondamente colpito”. Lo scatto ritrae la campionessa di pallavolo morta lo scorso 13 aprile ad Istanbul, in circostanze ancora da definire in modo certo.

Le parole di Simona Ventura in merito al tragico evento

Il messaggio della Ventura prosegue con queste frasi: “Il suo biglietto con scritto “addio” alle compagne di squadra ha aperto dentro di me una dimensione drammatica legata alla fragilità di alcuni nostri ragazzi. Pareva avere tutto Julia, talento, bellezza futuro, ma probabilmente questo non è bastato a renderla felice.

Questa tragedia mi butta addosso una quantità enorme di domande e, purtroppo, nessuna risposta. Abbraccio fortissimo alla tua mamma e alla tua famiglia”. Insomma, la conduttrice è rimasta profondamente toccata da questo spiacevole evento e si è fermata a pensare che una persona può apparire felice, ma invece dentro è triste e depressa.

La scomparsa di Julia Ituma

La ragazza ha perso la vita in un hotel ad Istanbul, dal quale si sarebbe lanciata dal sesto piano, stando alla ricostruzione degli eventi. La giocatrice si trovava lì per la finale della Champions League e le indagini proseguono per capire se si è trattato veramente di suicidio oppure no.

Julia Ituma aveva appena 18 anni e i suoi funerali si sono svolti a Milano lo scorso 18 aprile. Il cellulare della ragazza ha fatto nascere diversi dubbi nella sua famiglia per via dei suoi contenuti e l’autopsia potrebbe svelare informazioni in più sulla sua dipartita. Simona Ventura è una delle tante persone che è rimasta colpita da questo tragico evento.