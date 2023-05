News Maria De Filippi lo ha tenuto nascono per anni: “Non possiamo” | Solo adesso emerge il segreto Di Marina Drai - 11

Maria De Filippi e il suo braccio destro hanno rivelato un’amara verità su uno dei programmi Mediaset più amati.

In onda dal 1996, Uomini e Donne è uno dei programmi più longevi non solo di Mediaset, ma anche della televisione italiana. La trasmissione è nata come la versione adulta del talk show Amici, al tempo non ancora un’accademia di danza.

Il programma era un salotto di discussione dove gli adulti potevano confrontarsi su vari temi, in particolare quelli relativi alla suddivisione tra uomini e donne. Questo format è andato avanti fino al 2001, quando la conduttrice ha scelto di cambiare rotta e creare un programma per incontri.

La trasmissione mira a far incontrare persone e creare nuove coppie. Il protagonista delle puntate è il o la tronista, cioè la persona che è in cerca dell’anima gemella. Ci sono poi i pretendenti, cioè i corteggiatori e le corteggiatrici che vogliono conoscere il tronista e conquistarlo.

Nel corso delle puntate le persone si confrontano ed escono insieme per conoscersi meglio. Idealmente, alla fine del suo percorso, il tronista dovrà scegliere la persona con cui fidanzarsi. Non sempre, però, questo accade: a volte il tronista non accetta la proposta del corteggiatore e continua a cercare la sua dolce metà altrove.

Il braccio destro della conduttrice

Vicino a Maria De Filippi c’è una persona che la conduttrice considera ormai il suo braccio destro: si tratta dell’autrice Raffaella Mennoia. Le due sono inseparabili e Mennoia è stata una delle persone più vicine alla conduttrice nei giorni successivi alla morte di Maurizio Costanzo. Ormai si può dire che l’autrice sia diventata una di famiglia.

Le due sono amiche da molti anni: il rapporto è nato e si è evoluto proprio negli studi Mediaset, dopo che Maria l’ha voluta al suo fianco e, insieme ad Alberto Silvestri, le ha insegnato tutto ciò che sa sulla televisione. Mennoia ha totale rispetto della conduttrice, e il sentimento è reciproco.

Il segreto di Maria De Filippi

È stata proprio Raffaella Mennoia a rivelare il segreto del successo di Uomini e Donne, spiegando di aver preso una decisione ben precisa tanti anni fa insieme alla conduttrice. Intervistata da ilvicolodellenews, l’autrice ha spiegato: “È tutto vero. Per noi è fondamentale la verità del programma. Cerchiamo di evitare di farci fregare da chi viene da noi. Però è chiaro, c’è un margine di errore”.

“Non possiamo garantire al 100% che tutti vengano per cercare l’amore piuttosto che la notorietà” ha aggiunto, chiarendo che la loro volontà è davvero quella di creare delle coppie e che non hanno controllo sui concorrenti. La redazione, da parte sua, si impegna a portare al pubblico uno show autentico, ed è per questo che UeD è tanto amato dai telespettatori.