News Alessia Marcuzzi assalita dai fan: sono impazziti, la situazione sfugge di mano | FOTO

Alessia Marcuzzi è stata assalita dai fan dopo la pubblicazione sui social di uno scatto molto particolare.

Alessia Marcuzzi è stata travolta dai suoi fan dopo aver pubblicato una foto che ha davvero sconvolto il web. Lo scatto, a opera di Elena Santarelli, mostra un lato molto particolare della conduttrice che i fan hanno voluto commentare in tutta fretta.

La conduttrice tanto amata ha cominciato la sua carriera televisiva a Telemontecarlo con Attenti al dettaglio. Nel 1994 è arrivata in Rai insieme a Gigi Sabani con Il grande gioco dell’oca. In quell’anno e nei successivi prende parte a numerosi progetti e film di successo, come Chicken Park insieme a Jerry Calà.

Nel 1995 è passata a Mediaset per condurre Colpo di fulmine, la trasmissione che l’ha consacrata come volto di Italia 1 per il target giovanile. Il 1996 è stato l’anno in cui è approdata al Festivalbar, dove è rimasta fino al 2002. Nel 1998 è ritornata al cinema con Il mio west di Giovanni Veronesi.

Tra il 1998 e il 2000 ha condotto Mai dire gol insieme alla Gialappa’s Band e Ellen Hidding. La conduttrice è stata protagonista di diverse edizioni de Le Iene, un altro programma che ha contribuito a consacrarla al grande pubblico. Nel 2002 e 2003 ha inoltre condotto la cerimonia di consegna del Telegatto.

Gli anni del Grande Fratello

Il 2009 è stato l’anno in cui la conduttrice ha cominciato la sua lunga esperienza nella conduzione del Grande Fratello: Alessia Marcuzzi ha tenuto le redini del programma fino al 2015. Durante questi anni ha recitato nella sitcom Così fan tutte per diverse stagioni. Gli anni dal 2015 al 2019 sono stati invece gli anni de L’isola dei famosi.

Dopo gli ultimi anni in Mediaset, la conduttrice è tornata in Rai proprio quest’anno. Il suo ritorno è avvenuto dopo ventisei anni di collaborazione con Mediaset, ed è coinciso con la conduzione di Boomerissima, conclusosi lo scorso 14 febbraio.

Alessia Marcuzzi e sua figlia

Lo scatto che ha scatenato il web ritrae la conduttrice insieme a sua figlia Mia, nata nel 2011 dalla relazione con Francesco Facchinetti. La ragazza è attiva su TikTok e sugli altri social e di recente ha condiviso uno scatto che la ritrae insieme alla madre. I fan hanno subito notato l’incredibile somiglianza e hanno sommerso il post di like e commenti.

“Che belle” si legge sotto il post, insieme a tanti altri messaggi di affetto dove si sottolinea come le due siano quasi identiche. Nello scatto madre e figlia si scambiano un bacio affettuoso a dimostrazione del profondo legame che le unisce. I follower della conduttrice hanno travolto il suo profilo esprimendo tutta la loro meraviglia.