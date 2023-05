News Memo Remigi: “Riprovevole”, il caso si riapre nuovamente | Hanno perso Di Marina Drai - 11

Memo Remigi ha parlato di nuovo del “caso Jessica Morlacchi” spiegando il suo punto di vista e le sue considerazioni.

Si riapre la discussione sul “caso Jessica Morlacchi” dopo le ultime affermazioni di Memo Remigi. Il cantante è finito in mezzo al putiferio dopo un gesto sgradevole che ha commesso in diretta Rai: l’artista ha palpeggiato il sedere di Jessica Morlacchi.

I dirigenti Rai hanno subito disposto l’allontanamento di Remigi dal programma. Il gesto è diventato un caso mediatico e ha fatto discutere i social per diverso tempo. Inizialmente il cantante non si è scusato con Morlacchi, parlando di un “gesto involontario” e di “un’atmosfera goliardica”. Serena Bortone, la produzione e Jessica Morlacchi, però, non la pensano affatto così.

“Cercavo di sistemare il microfono dietro, che era caduto dalla cintura. Gli (sic) ho messo la mano dietro perché stava cadendo questo microfono e scherzando le ho dato la pacchetta sul sedere. Non avevo nessuna intenzione di essere un uomo libidinoso, ho l’età che ho e non sono mai stato questo tipo di persona” aveva spiegato il cantante.

Alla fine Remigi si è scusato con Morlacchi, la quale però ha affermato che si è sentita molestata. Le scuse sono arrivate solo dopo l’intervento di Striscia la Notizia. Morlacchi ha ammesso di essere stata sottoposta a una pressione mediatica molto forte dopo quel gesto.

L’autobiografia del cantante

In occasione dell’uscita della sua autobiografia Innamorati a Milano, Remigi ha raccontato tutto della sua carriera, soffermandosi anche sul bellissimo rapporto con sua moglie Lucia. “In casa ci sono tutte le sue cose, ogni giorno apro la finestra della sua camera. Mio figlio Stefano dice che dovrei traslocare ma per me è come se fosse ancora qui. È come se fosse andata a fare un giro: prima o poi torna“.

Il cantante ha perso sua moglie due anni fa ed è stato un dramma terribile per lui. Remigi stesso ha affermato che sua moglie lo avrebbe di sicuro ripreso per ciò che ha fatto, spiegando che “ci sono cose che non si possono giustificare”. Remigi ora sembra quindi consapevole dell’errore che fatto.

Memo Remigi e il “caso Morlacchi”

Dopo diverso tempo dall’accaduto, il cantante è stato intervistato da Tv sorrisi e canzoni in merito alla questione. “È stata una cosa riprovevole. Ho chiesto scusa ma rimane una cosa riprovevole anche se fatta in modo ingenuo. Purtroppo finora le mie scuse non sono state accettate, visto che nessuno mi ha più chiamato” ha affermato.

Nonostante il suo “mea culpa”, il cantante ha ammesso che Serena Bortone e la produzione non lo hanno più chiamato, rivelando che hanno perso ormai ogni fiducia in lui. Morlacchi ha deciso di non denunciare il Remigi, il quale è stato sostituito da Antonio Mezzancella. Il cantante, però, afferma di essere sicuro che prima o poi tornerà in televisione.