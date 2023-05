News Previsioni meteo giugno: quando se ne andrà il maltempo? | Tenete duro Di Marina Drai - 9

L’estate è finalmente arrivata o bisognerà aspettare ancora qualche settimana? Ecco cosa affermano le previsioni meteo di giugno.

Nessuno si aspettava un maggio così, all’insegna del maltempo. Quei pochi giorni di bel tempo a inizio mese avevano illuso tutta la penisola che il caldo fosse finalmente arrivato dopo il lungo inverno, ma così non è stato: l’Italia ha sofferto fenomeni piovosi di grande intensità e non è riuscita a liberarsi del brutto tempo.

Ora finalmente sembra che il freddo abbia deciso di ritirarsi e salutarci fino al prossimo autunno, ma potrebbe cambiare idea da un momento all’altro. Per ora siamo al sicuro e, dopo un 25 aprile e un 1° maggio rovinati dalla pioggia e dal freddo, il 2 giugno riuscirà ad allietare gli animi.

Per la festa della Repubblica è previsto infatti bel tempo su tutta la Penisola, fatta eccezione per qualche fenomeno isolato soprattutto nelle regioni meridionali e nelle isole. Nulla di preoccupante, per fortuna: qualche goccia di pioggia non fermerà chi sogna le vacanze da mesi.

Il prossimo 2 giugno sarà un assaggio della villeggiatura estiva: via libera a pic-nic, grigliate, escursioni e aperitivi in riva al mare. È arrivato il momento di godersi il caldo e tornare all’aria aperta fino al tramonto. Ma cosa ci attende dopo il 2 giugno? Ecco cosa dicono le previsioni del meteo.

Previsioni meteo dal 4 all’11 giugno

Secondo le previsioni, dopo il 4 giugno ci saranno precipitazioni sparse sulla Penisola ma sempre in linea con le medie stagionali. Il Centro e il Sud saranno le zone più colpite dal maltempo, ma la morsa delle piogge cederà mentre ci avvicineremo alla metà del mese. Temperatura nella norma per tutte le regioni d’Italia.

Ci troviamo ancora in una fase d’assestamento che perdurerà almeno fino all’11 giugno. Se avete in programma viaggi nel Paese controllate bene le previsioni prima di partire e programmate le vostre escursioni solo nei giorni in cui il sole splenderà alto nel cielo per evitare brutte sorprese.

Cosa accadrà dopo il 12

Passato l’11 giugno, invece, cosa accadrà? L’avvicinarsi dell’inizio dell’estate porterà finalmente temperature più alte? Ebbene, le previsioni del meteo raccontato di un quadro positivo: le anomalie piovasche si attenueranno e il clima lascerà che l’estate cominci senza troppi intoppi.

Le temperature rimarranno leggermente inferiori alla media, ma si parla comunque di un clima adatto alla stagione in cui ci troviamo. Il passaggio all’estate sarà meno traumatico del previsto ed è probabile che le prime ondate di calore non arriveranno prima di luglio inoltrato. Sembra proprio che la stagione estiva sia salva e che le vacanze degli italiani andranno nel migliore dei modi.