News “Quasi mi fai pena”: Pioggia di critiche su Federico Fashion Style | La foto fa scalpore Di Ambra Ferri - 6

Torna al centro delle polemiche Federico Fashion Style: il clamoroso scatto pubblicato sui social divide l’opinione pubblica.

Dopo il recente coming out, il parrucchiere più famoso di Anzio non riesce a spegnere i riflettori che puntano sulla sua vita. E ancora una volta torna al centro delle polemiche sul web per via di uno scatto pubblicato proprio su Instagram

Protagonista di uno dei programmi più seguiti di Real Time, Federico Fashion Style ha raccontato tutta la sua vita a Silvia Toffanin, ammettendo di essere gay.

Ciò che ha stupito tutti di questa storia è che fino a poco tempo fa Federico aveva una moglie, con cui ha avuto una bellissima bambina. Il sospetto di molti è che abbia finto per tutto questo tempo.

Federico Fashion Style lascia tutti senza parole

Dopo aver confessato la propria omosessualità nel salotto di Silvia Toffanin, le luci della ribalta non si sono mai staccate da lui. Il pubblico del web si è interessato ancora di più alla sua vita privata, cercando di indagare nel suo passato per capire che tipo di rapporto lo legava all’ex moglie Letizia Porcu.

Nonostante la fine del matrimonio e la pioggia di critiche che l’ha travolto, Federico Fashion Style è rimasto molto attivo sui social, facendo parlare di se. Il suo lavoro continua alla grande, basta pensare che ha pettinato persino l’influencer Chiara Ferragni per ben 3.550 euro di acconciatura. Nel salone di Federico passano moltissimi volti noti della tv come Alba Parietti, Giulia De Lellis, Nina Moric, Valeria Marini e Aida Yespica, ecco perché dopo mesi di duro lavoro ha deciso di concedersi una mini vacanza.

La foto su Instagram incriminata

Recentemente Federico è partito per la bellissima isola di Capri, dove ha trascorso qualche giorno in totale relax. Una foto scattata proprio in vacanza e condivisa su Instagram ha davvero fatto parlare tutti. Ritrae Federico sul fondo di un pontile a Capri, appoggiato ad una scaletta sotto al sole pomeridiano. Il suo look, come al solito, è molto appariscente e stravagante, composto da una T-shirt Gucci tricolore, sneakers Prada e mini-shorts in denim, abbinati a un cappello di paglia e calzini bianchi ricamati.

Ciò che ha stupito la rete è stato il suo clamoroso cambiamento: il parrucchiere di Anzio appare visibilmente dimagrito, quasi “deperito”, scrivono alcuni. I follower hanno fatto sentire la propria voce commentando il clamoroso cambiamento: “Non si può guardare”, “Ma quanto è diverso?”, “Quasi mi fai pena”: questi sono solo alcuni dei commenti lasciati sotto il suo post su Instagram.