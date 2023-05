News Marta Flavi e il tradimento di Costanzo: “Un disastro” | Adesso sappiamo la verità Di Marina Drai - 11

Marta Flavi, ex moglie di Maurizio Costanzo, è tornata a parlare della fine della loro relazione raccontando del tradimento dell’ex marito.

Marta Flavi, conduttrice televisiva molto popolare nei primi anni ’90, ha ricordato la sua relazione con Maurizio Costanzo e alcuni aneddoti sulla loro vita e soprattutto sul loro addio. La conduttrice ottenne notorietà con il talk show Agenzia matrimoniale di Canale 5.

Nel 1986 aveva iniziato una relazione con Maurizio Costanzo e i due si sono sposati nel 1989. Flavi è stata la terza moglie di Costanzo, la penultima prima di Maria De Filippi. La relazione si è conclusa solo un anno dopo il matrimonio, nel 1990, mentre il divorzio è avvenuto nel 1995.

A metà degli anni ’90 la fortuna di Agenzia matrimoniale svanì e la conduttrice passò da Mediaset alla Rai, conducendo Alle cinque della sera, un programma di cronaca e attualità che coinvolgeva il pubblico nelle discussioni.

La concorrenza interna con altri programmi portò alla conclusione anche di questo show. Flavi ha partecipato in seguito a diversi programmi di intrattenimento Rai nelle vesti di opinionista. Nel 2022 è stata una dei concorrenti di Ballando con le stelle.

Marta Flavi ricorda Maurizio Costanzo

La conduttrice, in occasione della morte del giornalista, lo ha voluto ricordare condividendo il grande affetto che prova ancora per lui. “Lui mi parlava spesso dei suoi matrimoni precedenti e aveva appena terminato la storia con Simona Izzo. Io gli dissi che la nostra unione doveva essere ufficiale. Lui disse: ‘Va bene, mi separo ufficialmente da Flaminia e poi ti sposo’’ È stato di parola. Dopo tre anni mi sposò” ha raccontato.

Flavi ha ricordato con malinconia anche il giorno in cui si sono conosciuti e lui l’ha conquistata con la sua abilità con le parole. Ha poi ricordato un aneddoto di quando l’ex marito le ha presentato alcuni tra i personaggi televisivi più conosciuti: “Ho sposato Maurizio quando era la Televisione. Un giorno a Milano, a cena, mi presentò tutti insieme: Sandra Mondaini, Raimondo Vianello, Corrado con la moglie. Stavo per svenire“.

Un tradimento terribile

Come sappiamo bene, il matrimonio con Marta Flavi si concluse quando Maurizio Costanzo si avvicinò a Maria De Filippi e i due iniziarono una relazione. La donna lo scoprì per caso quando lo beccò al telefono con la conduttrice: “Ho alzato il telefono di casa e li ho sentiti parlare. Ho riconosciuto subito Maria dalla sua voce inconfondibile. Ho detto a Maurizio di riattaccare”.

La stessa Maria De Filippi ha ricordato l’episodio in diverse interviste: “Io lo avevo chiamato al telefono quella sera e lui aveva una specie di duplex e quindi ci ritrovammo al telefono in tre. Io sentii la voce di lei dire a Maurizio ‘se metti giù parliamo un secondo’ . Quel giorno per me fu un disastro. Mi chiesi cosa sarebbe successo. Passò tutta la notte e io mi auguravo che lui avesse il coraggio di dirlo a sua moglie“.