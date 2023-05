News Vite al Limite: Cindy Vela è scomparsa, una fine tragica a soli 45 anni | Nulla da fare Di Mia Lonigro - 9

Vite al Limite ha raccontato la storia di Cindy Vela non molto tempo fa. La donna non è riuscita nell’intento, ma che fine ha fatto ora?

Uno dei programmi più seguiti e conosciuti della televisione è certamente Vite al Limite, la trasmissione che segue le storie di alcuni malati di obesità nel percorso di dimagrimento. Le vicende dei protagonisti rappresentano dei veri e propri esempi di rinascita in quanto contro ogni previsione riescono nel loro intento o almeno ad intraprendere la strada giusta.

Non sempre, però, le cose volgono al meglio proprio perché si ha a che fare con soggetti che hanno una malattia e delle grosse difficoltà ad affrontare tutti gli step per poter guarire. Molti pazienti hanno subito traumi o hanno un passato difficile quindi cercare di stare meglio non vuole dire solo nell’aspetto esteriore ma soprattutto anche dal punto di vista psicologico.

A seguirli c’è la supervisione del dottor Nowzaradan, il medico specializzato nei drastici dimagrimenti e nell’operazione del bypass gastrico. Tramite questa operazione, infatti, è possibile assistere ad una sensibile riduzione del desiderio di mangiare.

Tante volte questa è la soluzione per molti pazienti che da quel momento in poi non solo perdono diversi chili ma hanno la possibilità di ricominciare a vivere con nuove abitudini. Per altri, invece, questa operazione non cambia nulla forse perché non riescono a modificare il loro stile di vita.

Il percorso di Cindy Vela a Vite al Limite

Tra le diverse storie raccontate una in particolare ha colpito molto gli spettatori per la drammaticità del suo epilogo: si tratta di quella che ha visto la donna Cindy Vela come protagonista. Quando ha preso parte alla trasmissione Cindy pesava bene 279 kg a 45 anni e come ad ogni suo paziente il dottor Nowzaradan aveva consigliato di perdere un bel po’ di peso prima di essere operata di bypass gastrico.

Sfortunatamente Cindy Vela non è riuscita a raggiungere l’obiettivo e ha soltanto 18kg in sei mesi: troppo poco per poter far sì che l’operazione potesse essere un successo. La sua è una di quelle vicende immortalate in Vite al Limite che non ha un lieto fine. Ma sappiamo com’è la vita di Cindy ora che il programma è finito?

La storia e l’epilogo di Cindy Vela

Cindy Vela ha iniziato a soffrire di disturbi alimentari molto presto a causa di un trauma subito da piccolina quando è stata vittima di uno stupro. Il suo peso è aumentato progressivamente e a soli trent’anni pesava ben 230 kg. Cindy non è riuscita a svolgere le normali azioni quotidiane per gran parte della sua esistenza a causa della sua malattia e quindi si è rivolta al dottor Nowzaradan con la speranza di migliorare le sue condizioni.

Sfortunatamente le cose per lei non sono andate per il verso giusto e dopo la sua fallimentare partecipazione a Vite al Limite di Cindy non si sa praticamente più nulla. Cindy non si mostra neanche più sui social dove ogni tanto pubblica alcune frasi motivazionali.