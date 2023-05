News Che fine ha fatto Karim Capuano? Dopo il coma è irriconoscibile, vita stravolta Di Luna Vespri - 13

Karim Capuano, ex tronista di Uomini e Donne, dopo il coma è una persona nuova.

Uomini e Donne è una trasmissione che va in onda da moltissimo tempo, già nei primi anni del Duemila quando la notorietà si poteva guadagnare non facilmente attraverso i social come oggi, ma bisognava passare per trasmissioni tv.

Coì Uomini e Donne restava la metà più ambita, anche se molti dei partecipanti soprattutto più remoti sono stati presto dimenticati, altri invece hanno proseguito con la loro strada nel mondo della televisione.

Uno dei tronisti più noti del programma di Maria De Filippi è sicuramente Karim Capuano, considerato uno dei più attraenti e desiderati. Pur molto apprezzato anche dal pubblico, non aveva, tuttavia, un carattere molto semplice.

Karim Capuano, dunque, grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne è riuscito a farsi conoscere, nell’edizione del 2001, durante la quale non ha trovato l’amore, ma comunque il programma gli ha permesso di farsi strada nel mondo dello spettacolo.

La sua vita dopo il coma: ecco cosa è successo a Karim

Dopo Uomini e Donne, Karim Capuano è stato uno degli ospiti fissi del programma Buona Domenica, ha partecipato a La Talpa (che si prepara a tornare per una nuova edizione proprio grazie a Maria De Filippi) dove è riuscita quasi ad arrivare alla vittoria, proprio perché molto amato dal pubblico. Successivamente ha condotto il programma Estate sul due, e ha avuto occasione di recitare in alcuni film.

Nel 2011 è stato vittima di un grave incidente stradale, accaduto a Velletri, a causa di uno schianto con un pullman di linea regionale. In seguito a tale incidente Karim è stato in coma per sedici giorni, con danni permanenti che lo hanno costretto a una lunga convalescenza e alla riabilitazione. Per i danni ha avuto un risarcimento di un milione di euro.

Cosa è accaduto dopo il coma

Dopo il coma, periodo durante il quale ha confessato di aver avuto occasione di parlare con Gesù, l’ex tronista si è avvicinato molto alla fede religiosa, senza abbandonare il mondo dello spettacolo. Infatti, ha raccontato il brutto episodio anche in televisione.

Il successo di prima non è però ritornato, e non si sa con certezza cosa faccia ad oggi, dal momento che anche il suo profilo Instagram mostra foto risalenti a prima dell’incidente e in particolare quando era all’inizio della sua carriera. Né si sa se alla fine sia riuscito a trovare l’amore.