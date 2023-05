News Al Bano non si trattiene più e confessa tutto, è contro Romina | Dolore profondo Di Luna Vespri - 15

Al Bano ha ammesso un’assurda confessione che riguarda sua figlia Ylenia, che ha lasciato tutti senza parole.

Nell’ultimo periodo Albano Carrisi, durante un’intervista tenuta al Corriere della Sera, si è lasciato andare ad alcune confessioni, in vista del suo ottantesimo compleanno che ricadrà tra pochi giorni, il 20 maggio.

Una tappa davvero importante che andrà a coronare la sua lunga carriera tra la musica l’arte e l’amore degli amici e dei familiari, oltre che dei tantissimi fan che provano affetto per lui come fosse un loro parente.

Nella sua vita il cantante salentino ha dovuto affrontare momenti davvero dolorosi, tra cui una perdita che lo ha segnato nel profondo, quella della propria figlia Ylenia, scomparsa in America.

Questa perdita ha scavato un profondo solco nel cuore e nella vita di Al Bano, comportando problemi anche in famiglia, tra lui e l’ex moglie Romina Power con cui si è verificata da quel momento in poi una bruttissima crisi.

La rivelazione scioccante di Al Bano sulla figlia Ylenia Carrisi

Il cantante di Cellino San Marco ha voluto dire la propria riguardo la perdita della giovane figlia Ylenia, avvenuta molto tempo fa verso la fine del 1994 nella città di New Orleans, ricordando anche una notte che ha portato allo smarrimento di Ylenia.

Al Bano, nel corso del suo racconto ha percorso alcuni episodi segnati da quella brutta vicenda, per la quale la sua ex moglie Romina non si è mai rassegnata. La cantante, infatti, non ha mai accettato la perdita di Ylenia. Il cantante ha anche ricordato l’incontro con Masakela, un’artista di strada con cui sua figlia avrebbe avuto un rapporto di amicizia, che ha smentito tutto. Illuminante per Al Bano, è stato piuttosto l’incontro con un’altra persona.

Cosa è successo a Ylenia quella famosa notte

L’ultima persona che ha visto la figlia di Al Bano e Romina, è stata il guardiano del porto del fiume Mississippi a New Orleans. L’uomo avrebbe visto Ylenia gli attimi prima di sparire definitivamente. Ylenia, ha raccontato il guardiano, si trovava vicino al fiume, da dove l’ha invitata ad allontanarsi senza un riscontro positivo. Nonostante l’insistenza del guardiano, Ylenia si è poi gettata nel fiume gridando “Io appartengo alle acque”. Così ha iniziato a nuotare.

Al Bano ha creduto a ogni parola del guardiano del porto, dal momento che la figlia aveva già ripetuto quella frase molte volte. Il pensiero del cantante è che sua figlia non avrebbe tentato il suicidio, ma che Ylenia avrebbe soltanto voluto nuotare in un momento in cui era priva di coscienza. Da questa visione si è sempre discostata invece Romina Power.