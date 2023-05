News Federica Panicucci: “Narcisista patologica e bugiarda” | Possibili querele in arrivo Di Marina Drai - 15

Caos nello studio di Mattino 5: Federica Panicucci ha dovuto domare una situazione difficile che potrebbe metterla nei guai.

Attimi di panico nello studio di Mattino 5 per alcune esternazioni di un’opinionista che potrebbero mettere nei guai l’intero programma. Federica Panicucci, al timone della trasmissione, ha provato a fermare l’ospite ma con scarsi risultati.

La conduttrice è impegnata nella conduzione di Back to school dopo aver preso il testimone da Nicola Savino. L’ultima edizione è cominciata lo scorso 5 aprile e si è conclusa da poco. Gigi e Ross, insieme a Riki, sono stati infine promossi all’esame di quinta elementare. Non ce l’hanno fatta invece Elena Morali, Maria Monsé, Alessandro Cecchi Paone e Cecilia Capriotti.

Il reality ha conquistato moltissimi spettatori che non vedevano l’ora di vedere i VIP mettersi alla prova con le domande delle elementari. I concorrenti sono stati seguiti, come sempre, da ragazzini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni che li hanno guidati nel loro percorso di studi.

Poco tempo fa le indiscrezioni volevano Federica Panicucci fuori da Mattino 5. La conduttrice ha risposto alle voci smentendo questa possibilità e sottolineando il rapporto di fiducia con Mediaset che dura ormai da molti anni.

Federica Panicucci: panico in studio

Durante una delle puntate di Mattino 5 si è discusso di Gisella Cardia, presunta veggente che sta facendo parlare l’Italia intera. L’ex imprenditrice di Trevignano sostiene di aver visto lacrimare sangue dal volto della statuetta riportata da Madjugorie e di essere in contatto con la Madonna per condividere i suoi messaggi coi fedeli. La donna è stata condannata a due anni di reclusione per bancarotta fraudolenta, ma la pena è al momento sospesa.

In studio si è parlato di tutta questa situazione e Patrizia Groppelli, opinionista, ha voluto dire la sua sull’argomento con toni che hanno fatto calare il gelo in trasmissione: “Finalmente qualcuno ha dato il nome giusto a questa faccenda. Questa è tutta un’associazione a delinquere” ha esclamato sotto lo sguardo terrorizzato di Panicucci.

La risposta non la ferma

La conduttrice ha prontamente cercato di riportare la calma in studio e si è dichiarata estranea alle parole di Groppelli: “Ne prendo le distanze. Non lo possiamo dire noi, ma lo dirà la magistratura eventualmente” ha affermato, per paura di possibili querele da parte della veggente e del marito. Groppelli però non si è fatta intimidire e ha continuato con le sue accuse.

In seguito si è parlato anche della reazione della veggente di fronte alla possibile esistenza di un’altra donna con le sue stesse capacità. “Sembra essere quasi infastidita quando le è stata detto che c’è un’altra veggente. Sembra voglia avere l’esclusiva” ha commentato la conduttrice. “È solo una narcisista patologica bugiarda” ha commentato prontamente Groppelli, mettendo di nuovo in difficoltà Federica Panicucci.