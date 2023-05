News Alba Parietti: non c’è più nulla da fare, la notizia arriva fulminea | È finita Di Ambra Ferri - 11

Altri cambiamenti in Rai sconvolgono la programmazione e vedono come protagonista Alba Parietti: ecco cosa accadrà.

Alba Parietti sta affrontando una nuova delusione lavorativa difficile da digerire. Tutto ciò che sta succedendo in Rai coinvolge inevitabilmente anche lei e la sua professione.

Dopo l’addio di Fabio Fazio, si teme di dover saluta anche la Parietti che recentemente ha fatto il punto della situazione in un’intervista esclusiva.

Di certo, la conduttrice non sta passando un periodo facile: ecco cosa sta accadendo nella sua vita privata e professionale.

La drastica decisione della Rai

Solo poche settimane fa la showgirl italiana aveva rilasciato un’intervista in cui parlava a 360 gradi della sua vita, sia dal punto di vista sentimentale, che lavorativo. Poche settimane dopo, poi, l’amara notizia: chissà se quel bilancio fatto in tempi non sospetti sarebbe rimasto lo stesso.

La Rai ha fatto dietrofront e lei deve prenderne atto: senza dubbio è una decisione difficile da digerire e la rabbia per ciò che sta accadendo nella rete nazionale è davvero tanta. Solo la scorsa estate era stato annunciato il suo ruolo come conduttrice del programma Non Sono Una Signora, che però non ha è stato ancora valorizzato. Il format dedicato al mondo delle drag queen sembrava avere il giusto potenziale, ma la messa in onda tarda ad arrivare. Inizialmente l’uscita era prevista per lo scorso autunno, per poi scalare ad inizio della primavera. Ancora, la messa in onda è stata riprogramma per aprile e poi maggio, ma ad oggi non ci sono notizie del programma della Parietti.

Alba Parietti: rimandato il suo ritorno in tv

Una grandissima delusione per la showgirl e presentatrice, che credeva moltissimo nel suo progetto e aveva alimentato le aspettative di un prodotto mai uscito. Secondo le ultime indicazioni, l’inizio del programma era previsto per martedì 16 maggio in prima serata. Anche questa volta, però, arrivano brutte notizie, perché l’appuntamento è stato cancellato. Non si sa tra quanto tempo i telespettatori potranno vedere finalmente il curioso programma: potrebbe trattarsi di settimane, o ancora mesi.

Ci si chiede cosa ci sia dietro questi continue proroghe: forse il format non convince più i vertici Rai? Di certo, nella rete di Stato sta accadendo qualcosa che cambierà per sempre il futuro della programmazione: non resta che attendere e vedere se i piani dei vertici di via Mazzini includono anche la Parietti.