News Ezio Greggio: “Sono il migliore della coppia”, emergono gelosie e spunta la verità Di Marina Drai - 11

Ezio Greggio ha raccontato un aneddoto molto particolare su di lui e il suo socio televisivo, spiazzando il pubblico.

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti sono due volti inseparabili di Mediaset. La loro collaborazione è iniziata nel 1994 e si è mantenuta solida per tutti questi anni. A loro si deve il successo di Striscia la notizia che ancora oggi coinvolge tanti telespettatori.

Fu Greggio ad apparire per primo a Striscia, nel 1988, mentre Iacchetti arrivò solo 6 anni dopo. Antonio Ricci aveva già adocchiato il talento di Iacchetti, ma fu infine proprio Greggio a decidere di proporlo come suo compagno di conduzione a Striscia.

I due contano ben 28 anni insieme a Striscia, anche se non di seguito. Greggio e Iacchetti hanno condotto la puntata più vista di sempre del tg satirico, e quella più breve di sempre (35 secondi) in segno di protesta per l’eccessiva pubblicità mandata in onda prima della puntata.

La coppia ha un legame fortissimo, come hanno affermato entrambi in più occasioni. La loro amicizia non si limita al set televisivo, ma continua anche fuori: spesso si vedono a cena come i due vecchi amici che sono.

Gelosia tra Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti

Di recente abbiamo visto la coppia di conduttori e comici a La tv dei 100, una trasmissione guidata da Piero Chiambretti dove bambini tra i sei e gli undici anni si riuniscono per parlare di vari argomenti. Ogni sera il programma ospita diversi VIP che intervengono nelle discussioni e si rendono disponibili per rispondere alle domande dei bambini.

Uno di questi ha chiesto alla coppia Greggio-Iacchetti se mai ci fossero state delle gelosie, visto il loro legame lavorativo. I due hanno spiegato di aver provato un pizzico di gelosia, ma in senso buono: nessuno dei due ha mai pensato cattiverie sull’altro e hanno sempre parlato a cuore aperto.

La dedica di Celentano

Rispondendo al bambino, Ezio Greggio ha ricordato un aneddoto molto particolare avvenuto tanti anni fa, quando la coppia era nel pieno del successo. I due erano e sono tuttora molto legati, ma vennero messi alla prova da Adriano Celentano. Il cantante inviò una copia del suo cd a entrambi con una strana dedica per mettere i due alla prova.

“Una volta mi è arrivato un cd da parte di Adriano Celentano che mi disse che ero il migliore della coppia” ha raccontato. Peccato però che anche a Iacchetti arrivò la stessa dedica: “Anche a me è arrivato il cd dove mi diceva che il migliore ero io”. La situazione si è risolta con una risata e senza alcuna rivalità tra i due che hanno subito capito lo scherzo di Celentano.