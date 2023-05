News Harry e Meghan sono separati in casa: accordi svelati dall’interno | Tra loro tutto falso Di Didi Kera - 15

La coppia più chiacchierata dei Windsor è sempre al centro del gossip: questa volta parrebbe proprio finita tra i due.

Dopo l’incoronazione di Re Carlo III e della Regina Camilla Parker-Bowles, avvenuta lo scorso 6 maggio, Harry e Meghan si sono recati a New York City in occasione dell’evento Women of Vision Award.

Durante il corso di questa circostanza mondana ne sono successe di tutti i colori e la coppia ha anche rischiato di morire. Inoltre, c’è stato un dettaglio riguardante la Markle che ha fatto insospettire il pubblico presente.

I Duchi del Sussex hanno rischiato di perdere la vita proprio come è successo a Lady Diana. Infatti, la coppia, inseguita da numerosi paparazzi, per sfuggire ai loro flash avrebbero rischiato di fare un pericoloso incidente in auto. La loro versione è un po’ più drammatica della verità perché, stando a quanto hanno riportato i poliziotti, la tragedia non sarebbe stata nemmeno sfiorata.

Paura di morire a parte, l’elemento che ha più sconvolto i presenti è stato un altro, vale a dire come si è presentata Meghan. Per l’occasione, infatti, la donna ha indossato un abito dal valore di ben 12000 dollari, portando al polso il bracciale di Lady Diana, ovvero il Love di Dior. Tuttavia, manca l’accessorio più importante: l’anello di fidanzamento regalatole da Harry.

Harry & Meghan: separati in casa

Per prendere parte al Women of Vision Award, la Duchessa del Sussex non ha indossato l’anello di fidanzamento fattole dal secondogenito di Re Carlo III. Questo ha aumentato i dubbi riguardo alla possibile fine dell’amore tra Harry e Meghan. Infatti, è diverso tempo ormai che si vocifera la rottura tra i Duchi del Sussex.

Infatti, pare che la coppia viva separata in casa per ottenere determinati benefici. Tuttavia, vedendoli insieme, nessuno penserebbe mai che la loro relazione sentimentale sia in crisi. In pubblico, Harry e Meghan si comportano come una perfetta coppia di sposini: camminano mano nella mano, sfoggiano sorrisi smaglianti e appaiono sempre felici e soddisfatti.

Ecco perché i Duchi del Sussex non divorziano

Ma non è tutto oro quel che luccica e, infatti, la coppia reale avrebbe i propri vantaggi a continuare a stare insieme “per finta”. Il loro amore, ormai, è solo di facciata, per apparire al meglio davanti agli occhi del pubblico. Ma la realtà è ben diversa.

Dietro a questa falsa relazione pubblica ci sarebbe un accordo economico molto fruttuoso per entrambe le parti. Meghan Markle non divorzia perché così può continuare a beneficiare economicamente grazie ai legami con la Famiglia Reale, mentre per Harry conviene restare sposato così può rimanere lontano dall’Inghilterra e dagli obblighi della Royal Family. Vincono tutti.